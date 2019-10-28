Otomobilin çarptığı Dudu, duvar ile kamyonet arasına sıkıştı

ANTALYA'da ara sokakta otomobilin çarptığı Dudu G. (13), park halinde bulunan kamyonet ile duvar arasına düştü. Otomobilin sonrasında kamyonete çarpmasıyla arada kalan Dudu G., duvar ile kamyonet arasında sıkışıp ağır yaralandı.

Kaza, dün saat 17.30 sıralarında Muratpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. 564 Sokak üzerinde hızla ilerleyen sürücüsünün adı öğrenilemeyen 07 FAR 30 plakalı otomobil, yolda yürüyen Dudu G.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle fırlayan kız, aynı sokak üzerinde park halindeki 07 AHK 577 plakalı kamyonet ile duvar arasına düştü. Bu sırada otomobil de kamyonete çarptı. Araya düşen küçük kız ise bu kez duvar ile kamyonet arasında sıkıştı.

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, müdahale ettikleri kızı Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Bu sırada kızın yakınları ve komşuları, kaza yapan otomobilin sürücüsünü darbetti. Sürücü olay yerinden koşarak kaçınca Dudu G.'nin yakınları bu kez olay yerindeki otomobile zarar verdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, çevredekileri güçlükle uzaklaştırdı. Polisin incelemesinin ardından araç, çekici yardımıyla çekildi. Hastaneye götürülen Dudu G.'nin tedavisinin yoğun bakımda devam ettiği kaydedildi.



ANTALYA 28 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:49

GÜNEŞ 07:10

ÖĞLE 12:46

İKİNDİ 15:45

AKŞAM 18:13

YATSI 19:28

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.