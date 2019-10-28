Antalya'da 464 bin 739 dekar tarım arazisi sulandı

DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, "Antalya il ve ilçelerimizde 2019 yılında toplam 464 bin 739 dekar arazide yapılan sulu tarım ile birlikte 2019 yılı birim fiyatları ile ülkemiz ekonomisine 494 milyon TL katkı sağlandı" dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü yaptığı yatırımlarla modern sulama sistemlerini yaygınlaştırmaya, tarımda su tasarrufu sağlamaya, çiftçilerin kazançlarını doğrudan ve dolaylı yollarla artırmaya ve ülke tarımına katkı sunmaya devam ediyor. Antalya'da devam eden çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulunan DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, Türkiye’de suyun dörtte üçünün sulamada kullanılmakta olup bu yüzden sulama tesislerini inşa ederken en modern ve tasarrufu en yüksek yağmurlama ve damlama sistemleri tercih ettiklerini aktardı.

Aydın, kapalı sistem basınçlı borulu sulamaya geçilmesi ile iletim kayıplarının minimum seviyeye indirildiğini ve tarla içi sulama sitemleri ile önemli ölçüde su tasarrufu sağlanarak çiftlik randımanının maksimum seviyeye yükseltildiğini belirtti.



"494 milyon TL katkı sağlandı"

Yağmurlama sulamalarda yüzde 35, damla sulamalarda ise yüzde 65 oranında su tasarrufu sağlandığını paylaşan Aydın, DSİ olarak son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyduklarını ifade ederek, modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlediğini belirtti.

Bu kapsamda tarımın ve turizmin başkenti Antalya’da 13 Mayıs Nisan 2019 tarihinde başlayan sulama sezonunun 30 Eylül 2019 tarihinde tamamlandığını belirten Aydın, "2019 yılı sulama sezonunda Antalya ilimiz ve ilçelerimizde toplam 464 bin 739 dekar tarım arazisi sulanmıştır. Ancak seraların yoğun olduğu ilimizde sulama sezonu kışın da devam edecektir. Antalya il ve ilçelerimizde 2019 yılında toplam 464 bin 739 dekar arazide yapılan sulu tarım ile birlikte 2019 yılı birim fiyatları ile ülkemiz ekonomisine 494 milyon TL katkı sağlandı" şeklinde konuştu.

Aydın, "DSİ olarak ülke tarımı ve ülke insanı için özveri ile çalışmaya devam etmektedir. Tarım arazilerinin suya kavuşmasını, kapalı sistem sulamanın yaygınlaşmasını ve sulamada su tasarrufu sağlanmasını önemsiyoruz. Çalışmalarımızı da bu yönde kararlılıkla sürdürüyoruz" ifadelerinde bulundu.

ANTALYA 28 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:49

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