Vali Karaloğlu: "Cumhuriyetimiz 96 yıldır dimdik ayaktadır ve inşallah, ilelebet payidar olacaktır. ...

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Cumhuriyetin kuruluşunun 96'ıncı yıldönümü sebebiyle yayınladığı mesajda "Milletimizin ortak eseri olan Cumhuriyetimiz, kurulduğu günden bu yana, birçok millete umut olmuş, yuva olmuştur. Bugün Türkiye Cumhuriyeti felsefesiyle, yaşam biçimiyle, sevgi, hoşgörü ve barışın temsilidir.Bu eser 96 yıldır dimdik ayaktadır ve inşallah, ilelebet payidar olacaktır. " dedi.

Türk milletinin 96 yıl önce, yedi düvele karşı sürdürdüğü bağımsızlık mücadelesini, 30 Ağustos 1922’de büyük bir zaferle taçlandırdığını, ardından da bu topraklardaki son şaheseri olan Cumhuriyeti kurduğunu hatırlatan Vali Karaloğlu, " Aziz Milletimizin zafer takı olan bu eserin zemini cennet yurdumuzdur. Harcı, yapısı insanımızdır. Çatısı Ayyıldızlı Al Bayrağımız, ruhu da milletimizin iradesidir. Bu eser 96 yıldır dimdik ayaktadır ve inşallah, ilelebet payidar olacaktır. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları Cumhuriyetimizi korumak, yaşatmak ve muasır medeniyetler seviyesine çıkarmak üzere, bizlere emanet etmişler, miras bırakmışlardır. “Birinci vazifemiz” budur. " dedi.

Mesajında bugün millet olarak, bu vazife şuuruyla, Cumhuriyetin kuruluşunun 96. Yıl Dönümünü kutladıklarını söyleyen Vali Münir Karaloğlu, " Ecdadımızın elde ettiği büyük başarıyı, büyük bir onur ve şeref duyarak yâd ediyoruz. Ecdadımıza layık olmak ve emanetine sahip çıkabilmek için gece gündüz demeden çalışıyoruz, çalışacağız. Çünkü, tarih boyunca olduğu gibi, bir asır evvel olduğu gibi bugün de bu cennet yurdumuzda gözü olanlar var. Bu milleti buradan söküp atmak isteyenler, ileri doğru attığımız her adımı geriletmeye, akamete uğratmaya çabalayanlar var. Hamdolsun, tüm bu olumsuz gayretlerin farkında olan bir milletimiz, her bir saldırıyı, hamleyi boşa çıkaran güçlü bir devletimiz var. Tarihimizden aldığımız ilham ve güçle, yeni destanlar yazmaya deva ediyoruz. Milletimiz, ordumuz, devletimiz el ele, saha da ve masada yeni zaferler kazanıyor; AyYıldızlı Al Bayrağımız daha da güçlü dalgalanıyor. İnanıyorum ki, gölgesinde kardeşçe yaşamaktan, kenetlenmekten vaz geçmediğimiz müddetçe, tefrikaya düşmediğimiz sürece, hep daha güçlü dalgalanacak. " ifadelerine yer verdi.

Karaloğlu, şöyle devam etti: "Bizler Türk Cumhuriyetinin evlatları olarak, Bayrağımıza rüzgâr olmaya, bir ve beraber istiklalimizi, Cumhuriyetimizi korumaya, yaşatmaya devam edeceğiz. Bununla yetinmeyeceğiz. Çağın gerekliliklerini yerine getireceğiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde belirlediğimiz 2023 hedeflerimiz doğrultusunda, bir ve beraber çalışacağız. Üreteceğiz, kalkınacağız ve inşallah, “yerli ve milli” eksende, genç nesillerimize daha güçlü ve daha büyük bir miras bırakacağız. Cumhuriyetimizin 96. Yıl Dönümü kutlamalarının, öncelikle milli ve manevi bütünleşmemize, kardeşlik bağlarımızın daha da güçlenerek milletçe kenetlenmemize vesile olasını diliyorum. Bu vesileyle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, dünden bugüne bu toprakları vatan kılan aziz Şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyorum. Bugün ülkemizin ve milletimizin huzuru için sahada olan her bir Mehmetçiğimize ayrı ayrı selam ve dualarımızı iletiyorum. Rabbim, onları muhafaza etsin. Milletimiz var olsun. Devletimiz payidar olsun. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun."

