Sahaftan aldığı kitap, filmine ilham oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Sahaftan aldığı kitap, filmine ilham oldu

DHA

ANTALYA Altın Portakal Film Festivali´nde ulusal kategoride yarışan 'Ceviz Ağacı' filminin gala gösterimi gerçekleştirildi. Galada konuşan filmin yönetmeni Faysal Soysal filmine, sahaftan aldığı `Caniler´ isimli kitabın ilham verdiğini söyledi.

ANTALYA Altın Portakal Film Festivali´nde ulusal kategoride yarışan 'Ceviz Ağacı' filminin gala gösterimi gerçekleştirildi. Galada konuşan filmin yönetmeni Faysal Soysal filmine, sahaftan aldığı `Caniler´ isimli kitabın ilham verdiğini söyledi.
Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin bu yıl 56'ncısını düzenlediği Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin ulusal kategoride yarışan 'Ceviz Ağacı'nın gala gösterimi, Antalya Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Gösterimin ardından yönetmen Faysal Soysal, oyuncular Serdar Orçin, Sezin Akbaşoğulları, Kübra Kip ve Ali Mert Yavuzcan izleyicilerin sorularını yanıtladı. Söyleşiyi, oyuncu ve TİP Hatay Milletvekili Barış Atay ile oyuncu Güven Kıraç gibi isimler de takip etti.
Söyleşide konuşan yönetmen Faysal Soysal, filminin Türk edebiyatının gölgesinde ortaya çıkan bir eser olduğunu söyledi. Sinema ile ilgilenmeye başlamadan önce edebiyatla ilgili olduğunu dile getiren Soysal, "Sinemaya yaklaştıkça edebiyattan uzaklaştım ama sinemada bunu devam ettirmeye çalışıyorum. Bu filmin çıkış noktası da bir zaman sahaftan aldığım 'Caniler' kitabı ve daha birçok kitaptan etkilendim. Benim daha önce çektiğim filmlerden ve ülkemizde yaşadığımız olaylardan yola çıkarak böyle bir film ortaya çıktı" dedi.
'15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİNİN ETKİLERİ UZUN VADEDE GÖRÜLECEKTİR'
Filminde askeri darbelerin etkilerinin yanı sıra kadın cinayeti gibi toplumsal olaylara vurgu yaptığını anlatan Soysal, bu tür olayların gelecek nesiller üzerinde etkisinin uzun süre devam edeceğini vurguladı. Darbelerle yüzleşilmesi gerektiğini belirten Soysal, "Ülkemizde yaşanan olaylarla, darbelerle yüzleşmediğimizde korkak, pısırık bir karakter haline geliyoruz. Bizi darbeler bu hale getiriyor. Şu anda 15 Temmuz'un etkilerini çok görmüyoruz ama uzun vadede bunun da etkileri görülecektir. Bunu atlatabilmiş olmamız bence büyük bir fırsat. 12 Eylül darbelerinin örneklerine baktığımızda hala bu olayların getirdiği travmaların devam ettiğini gösteriyor. O yüzden bu tür ihtilaller, darbeler aslında politik olarak tarihi bir anekdot olarak karşımızda ama etkisi yıllar süren ve gelecek nesilleri etkisi altına alan bir durum, filmde de buna yer verdim" diye konuştu.
'SUÇLU OLMAYABİLİRİZ AMA SUÇSUZ DA DEĞİLİZ'
Filmde, edebiyat öğretmeni 'Hayati' karakterini canlandıran Serdar Orçin ise senaryoyu okuduğunda ana karakteri oynamak istediğini yönetmene söylediğini kaydetti. 1980 askeri darbesini bir üst kuşaktan yaşadığını dile getiren Orçin, "Darbeyi birebir yaşamadım. Darbenin yansıması bize oldu. Ülkemizde ve etrafımızda korkunç olaylar yaşanıyor. Suçlu olduğumuzu düşünmesek de suçsuz olduğumuzu da düşünemiyoruz" dedi.

ANTALYA

28 Ekim 2019 Pazartesi

  • İMSAK 05:49
  • GÜNEŞ 07:10
  • ÖĞLE 12:46
  • İKİNDİ 15:45
  • AKŞAM 18:13
  • YATSI 19:28
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çevreci Komşu Kart ile 74 futbol sahası büyüklüğündeki ormanı korundu 524 bin 17 metrekarelik orman geri dönüşüme kazandırılan atıklar sayesinde tahrip edilmedi.
YEREL HABERLER Çevreci Komşu Kart ile 74 futbol sahası ...
Vali Karaloğlu: "Cumhuriyetimiz 96 yıldır dimdik ayaktadır ve inşallah, ilelebet payidar olacaktır. "
YEREL HABERLER Vali Karaloğlu: "Cumhuriyetimiz 96 yıldır dimdik ...
Antalya'da 464 bin 739 dekar tarım arazisi sulandı
YEREL HABERLER Antalya'da 464 bin 739 dekar tarım arazisi sulandı
Dünya Plaj Futbolu Şampiyon Kulüpler Kupası'nın sahibi Flamengo
YEREL HABERLER Dünya Plaj Futbolu Şampiyon Kulüpler Kupası'nın ...
11'inci Uluslararası Bocce Turnuvası Kemer'de yapılıyor
YEREL HABERLER 11'inci Uluslararası Bocce Turnuvası Kemer'de ...
Gramla satılan Taşköprü sarımsağı
YEREL HABERLER Gramla satılan Taşköprü sarımsağı
Tefenni Yaylaköy Barajı istihdama ve ekonomiye katkı sağlayacak
YEREL HABERLER Tefenni Yaylaköy Barajı istihdama ve ekonomiye katkı ...
Ağaç dalından sanat eserine: Devrek bastonları
YEREL HABERLER Ağaç dalından sanat eserine: Devrek bastonları
Otomobilin çarptığı Dudu, duvar ile kamyonet arasına sıkıştı
YEREL HABERLER Otomobilin çarptığı Dudu, duvar ile kamyonet arasına ...
Dünya Kulüplerarası Plaj Futbolu'nda şampiyon Flamengo
YEREL HABERLER Dünya Kulüplerarası Plaj Futbolu'nda şampiyon ...
Altın Portakal'ın ilk filmi 'Bina' oldu
YEREL HABERLER Altın Portakal'ın ilk filmi 'Bina' oldu
Bakan Soylu'dan yeni emniyet binasına ziyaret
YEREL HABERLER Bakan Soylu'dan yeni emniyet binasına ziyaret
Bakan Soylu'dan AFAD'a bir aylık kırmızı alarm İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "27 Ekim'e kadar AFAD'ın bütün il müdürlerine, çalışanlarına kırmızı alarm veriyoruz" "İki dizi çocuklarımızı zehirliyor. İnsanımızı kendi kültüründen uzaklaştırıyor"
YEREL HABERLER Bakan Soylu'dan AFAD'a bir aylık kırmızı ...
İşadamı Babüroğlu’nun kızı dünya evine girdi
YEREL HABERLER İşadamı Babüroğlu’nun kızı dünya evine girdi
Tarık Tarcan'dan festival sitemi
YEREL HABERLER Tarık Tarcan'dan festival sitemi
Başkan Esen’den Cumhuriyet yürüyüşüne davet
YEREL HABERLER Başkan Esen’den Cumhuriyet yürüyüşüne davet
Kepez’de Offroad heyecanı sürüyor
YEREL HABERLER Kepez’de Offroad heyecanı sürüyor
Belediyecilik fuarı ve ödülleri tek çatı altında
YEREL HABERLER Belediyecilik fuarı ve ödülleri tek çatı altında
YÖREX'e 4 günde 192 bin ziyaretçi
YEREL HABERLER YÖREX'e 4 günde 192 bin ziyaretçi
Başkan Uysal: “Biz Cumhuriyetiz”
YEREL HABERLER Başkan Uysal: “Biz Cumhuriyetiz”
Muratpaşa bayraklarla donatıldı
YEREL HABERLER Muratpaşa bayraklarla donatıldı
Belediye Caddesi asfaltı yenileniyor
YEREL HABERLER Belediye Caddesi asfaltı yenileniyor
Sağlık Sen’den, cennet koyuna temizlik
YEREL HABERLER Sağlık Sen’den, cennet koyuna temizlik
Bakan Kurum: Köy ve yaylalarda kaçak yapıya müsaade edilmeyecek
YEREL HABERLER Bakan Kurum: Köy ve yaylalarda kaçak yapıya müsaade ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X