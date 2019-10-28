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Cumhuriyet Bayramı badminton turnuvası

İHA

Muratpaşa Belediyesi'nin geleneksel olarak düzenlendiği Cumhuriyet Bayramı Badminton Turnuvası, Çağlayan Mahallesi'nde bulunan Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleşti.

Muratpaşa Belediyesi’nin geleneksel olarak düzenlendiği Cumhuriyet Bayramı Badminton Turnuvası, Çağlayan Mahallesi’nde bulunan Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleşti.
Muratpaşa Belediyesi’nin Türkiye Badminton Federasyonu’yla birlikte geleneksel olarak düzenlendiği Cumhuriyet Bayramı Badminton Turnuvası, 2627 Ekim tarihlerinde düzenlendi. Cumhuriyetin ilanının 96’ncı yıl dönümünde gerçekleşen turnuvaya Antalya ve Antalya dışından 250 sporcu katıldı. Muratpaşa Belediyesi’nin Çağlayan Mahallesi’nde bulunan Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu’nda düzenlenen turnuva, 1835, 3544, 4554 ve 55 ve üstü olmak üzere 4 ayrı yaş kategorisinde gerçekleşti. Spor salonunda turnuva için 4 ayrı badminton kortu oluşturulurken dereceye giden sporcular Pazar günün düzenlenen törenle madalya ve kupalarını aldı.

ANTALYA

28 Ekim 2019 Pazartesi

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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