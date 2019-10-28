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Muratpaşa Belediyesi’nin geleneksel olarak düzenlendiği Cumhuriyet Bayramı Badminton Turnuvası, Çağlayan Mahallesi’nde bulunan Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleşti.

Muratpaşa Belediyesi’nin Türkiye Badminton Federasyonu’yla birlikte geleneksel olarak düzenlendiği Cumhuriyet Bayramı Badminton Turnuvası, 2627 Ekim tarihlerinde düzenlendi. Cumhuriyetin ilanının 96’ncı yıl dönümünde gerçekleşen turnuvaya Antalya ve Antalya dışından 250 sporcu katıldı. Muratpaşa Belediyesi’nin Çağlayan Mahallesi’nde bulunan Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu’nda düzenlenen turnuva, 1835, 3544, 4554 ve 55 ve üstü olmak üzere 4 ayrı yaş kategorisinde gerçekleşti. Spor salonunda turnuva için 4 ayrı badminton kortu oluşturulurken dereceye giden sporcular Pazar günün düzenlenen törenle madalya ve kupalarını aldı.

ANTALYA 28 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:49

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