Antalya Valisi M\u00fcnir Karalo\u011flu, Thomas Cook iflas\u0131 bu y\u0131l iyi giden turizm sezonunda bir yol kazas\u0131 gibiydi dedi. \u0130ngiltere nin Ankara B\u00fcy\u00fckel\u00e7isi Dominick Chilcott Antalya temaslar\u0131 kapsam\u0131nda Vali M\u00fcnir Karalo\u011flu nu makam\u0131nda ziyaret etti. Genel de\u011ferlendirmelerde bulunan ikili Thomas Cook iflas\u0131n\u0131 ele ald\u0131. \u0130flas\u0131 bu y\u0131l iyi giden turizm sezonunda bir yol kazas\u0131 olarak de\u011ferlendiren Vali Karalo\u011flu, bu gibi konularda b\u00fcy\u00fckel\u00e7ilik ve konsolosluklarla yak\u0131n \u00e7al\u0131\u015farak sorunlar\u0131n daha kolay \u00e7\u00f6z\u00fcld\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc belirtti. Sadece \u0130ngiltere de\u011fil zaman zaman ba\u015fka \u00fclkelerle de bu t\u00fcr sorunlar\u0131n ya\u015fand\u0131\u011f\u0131n\u0131 dile getiren Karalo\u011flu, Bu tip olaylarda en masum olan m\u00fc\u015fteridir. \u0130flasla hi\u00e7bir ilgisi yok, paras\u0131n\u0131 \u00f6demi\u015f tatile gelmi\u015f, onun hi\u00e7 sorun ya\u015famadan tekrar \u00fclkesine d\u00f6nmesini sa\u011flamak bizim g\u00f6revimiz asl\u0131nda. Alacak verecek daha sonra iflas masas\u0131nda hallolacak zaten. Hi\u00e7 kabahati ve g\u00fcnah\u0131 olmayan m\u00fc\u015fteriyi etkilemeden \u00fclkesine, evine g\u00f6ndermek \u00f6nemliydi onu da ba\u015fard\u0131k \u015feklinde konu\u015ftu. Karalo\u011flu, i\u015fbirli\u011fi noktas\u0131nda b\u00fcy\u00fckel\u00e7ilik ve konsolosluk \u00e7al\u0131\u015fanlar\u0131na te\u015fekk\u00fcr etti. 14 bin \u0130ngiliz evine d\u00f6nd\u00fc B\u00fcy\u00fckel\u00e7i Chilcott da i\u015fbirli\u011fi ve destekleri i\u00e7in Karalo\u011flu na te\u015fekk\u00fcr ederek, d\u00fcnya \u00e7ap\u0131nda 150 bin, T\u00fcrkiye de 40 bin \u0130ngiliz oldu\u011funu hat\u0131rlatarak, Antalya da yakla\u015f\u0131k 14 bin \u0130ngiliz vard\u0131. T\u00fcm m\u00fc\u015fteriler sorunsuz bir \u015fekilde evine d\u00f6nd\u00fc. Yard\u0131mlar\u0131n\u0131z i\u00e7in te\u015fekk\u00fcr ediyorum ifadelerinde bulundu. \u0130kilinin g\u00f6r\u00fc\u015fmesi daha sonra bas\u0131na kapal\u0131 olarak devam etti.