Dünya Rus Medya Kongresi’nin Alanya etabı galayla son buldu

Rus dili konuşan gazetecilerin son durağı Antalya’nın Alanya ilçesi oldu. 85 ülkeden 160 gazetecinin buluştuğu Dünya Rus Medya Kongresi’nin Alanya etabı yapılan toplantı ve şehir turunun ardından gerçekleştirilen galayla son buldu.

Geçen yıl Eylül ayında ABD’nin New York kentinde yapılan Dünya Rus Medya Kongresi’ne katılan KGK Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Genel Başkanı Mehmet Ali Dim'in davetiyle Türkiye’ye taşınan 21. Dünya Rus Medya Kongresi, Alanya programıyla sona erdi. 25 Ekim 2019 tarihinde Ankara’da başlayan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun himayesinde, KGK'nın ev sahipliğinde gerçekleşen organizasyonla Türkiye'ye gelmiş en kalabalık konuk gazeteci kafilesi ağırlandı.

Türkiye’de ilk kez gerçekleştirilen buluşmaya 85 ülkeden toplamda 160 Rus dili konuşan ve Rus diliyle yayın yapan gazeteci katıldı. Ankara’da başlayan kongreyi Kayseri, Kapadokya, Kırşehir ve Konya’nın ardından son olarak Alanya’ya taşındı. Anadolu’nun tarihi ve kültürlerini gezip keşfetme fırsatı bulan kafiye son olarak geldiği Alanya’da ise ilk olarak tarihi Kızılkule ve Tersane manzarası eşliğinde yemek yedi. Ardından şehir turuna çıkan kalabalık, tekne turu ve teleferiğe binerek eşsiz Alanya Kalesi manzarasını seyretti. Kafile son olarak Lonicera Otel’de düzenlenen gala gecesinde buluştu. Gala yapılan protokol konuşmalarının ardından dans ve müzikal gösterilerle devam etti. Rus dili konuşan gazeteciler gecenin ilerleyen saatlerine kadar gönüllerince eğlendi.



“Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun desteği sayesinde misafirlerimizi ağırlıyoruz”

Organizasyon hakkında bilgi veren KGK Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, Rus dili konuşan meslektaşlarını ağırladıkları için mutlu olduklarını söyledi. Dim, “Biz Küresel Gazeteciler Konseyi olarak tabii ki misyonumuza uygun aktiviteler yapmak zorundayız. Ülkemizin, milletimizin ali menfaatleri doğrusunda bu aktiviteleri gerçekleştiriyoruz. Amacımız ülkemizin ali menfaatleri hem de meslektaşlarımızın çıkarları doğrultusu faaliyetler göstermek. O bakımdan 21. Dünya Rus Medya Kongresi kapsamında Ankara Kayseri, Kapadokya, Kırşehir, Konya ve ardından son olarak Alanya’ya geldik. Bu organizasyonun Türkiye ayağını yapmakta bize nasip oldu. Bu hazırlık 2 yıl sürdü. Dışişleri Bakanı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu’nun öngörüsü ve desteği sayesinde bugün burada misafirlerimizi ağırlıyoruz. Çünkü gerçekten Dışişleri Bakanımızın desteği olmasa biz bu organizasyonu gerçekleştiremezdik. İnanıyorum ki gazetecilere memleketlerine döndükleri zaman Türkiye ve Alanya için çok güzel şeyler yazacaklar. Bende sosyal paylaşımlarını da görüyorum. Ülkemizden çok güzel bahsediyorlar. Zaten amacımızda bu değil mi? Hem ülkemizin turistik anlamda tanıtımı hem de ekonomik anlamda kalkınması için 2 ülke arasındaki yakınlaşma söz konusu. Böyle bir organizasyonu yapmakta bize nasip oldu” dedi.

ANTALYA 28 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:49

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