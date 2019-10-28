Hastalar meme kanseri hakkında bilgilendirildi

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde yatan hastalara, hasta yakınlarına ve hastane personeline Ekim ayı Meme Kanseri Farkındalık Etkinliği çerçevesinde bilgi verildi.

Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Uygulama ve Araştırma Merkezi, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi ve Hemşirelik Fakültesi işbirliği ile Ekim ayı “Meme Kanseri Farkındalık Etkinliği” Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde düzenlendi.

Akdeniz Üniversitesi Kanser Farkındalık Grubu üyeleri tarafından H Blok Atriumda, stand açılarak hasta, hasta yakınları ve hastane personeline meme kanserinde erken tanı ve taramalarla ilgili bilgi verildi ve broşür dağıtıldı.

Onkoloji Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Sema Sezgin Göksu, Hemşirelik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Fatma Arıkan, Sağlık Hizmetleri Müdürü Ferda Ülker, Onkoloji eğitim hemşireleri ve Hemşirelik Fakültesi öğrencileri tarafından hastane de bulunan yataklı birimler ziyaret edildi ve sağlık personellerine meme kanserinin simgesi olan pembe kurdele takılarak meme kanserine dikkat çekildi.

ANTALYA 28 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:49

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