Antalya'nın serik ilçesinde marangoz ustası tarafından çam ağacından yapılan 'zeytin çıtlatma' makinesi, hasat zamanı üreticinin en büyük yardımcısı oldu. Üretici, tanesi 50 TL'den satılan zeytin çıtlatma makinesi ile daha önce 2 saatte yaptığı işi şimdi 20 dakikada yapabiliyor.

Antalya'nın Serik ilçesinde zeytin hasadı başlarken üreticiler de işlerini kolaylaştırmanın telaşına düştü. Kış aylarının yaklaşmasıyla zeytin hasadına hız veren üreticiler 'zeytin çıtlatma' adını verdikleri aletleri ile zeytinlerini kahvaltılık için hazır hale getiriyor. İlçe merkezinde bir marangoz tarafından çam ağacından üretilen el yapımı tahta alet, üreticinin en büyük yardımcısı.

Zeytin üreticisi Ahmet Seyyar, "Bu aylar zeytin hasat zamanıdır. Zeytinlerimizi topladıktan sonra çıtlatırız. 100150 kilo zeytini önce taşla bir buçuk saatte çıtlartırken bu makineyle 1520 dakikada bitiriyoruz. Aynı zamanda hanımlarımıza ev işlerini yaparken biz onlara yardımcı oluyoruz. Bu makine ile zeytinlerimizi çıtlatıp işlerimizi daha kolay ve çabuk yapıyoruz" dedi.

Kullanışı kolay olan bu aleti imal eden marangoz ustası Ali Savran ise "Halkımız bizden zeytin hasat zamanı zeytin çıtlatma makinesi talep ediyor. Bizde halkımızın ihtiyaçlarını karşılamak amaçlı böyle bir makine geliştirdik. Bu aleti yaparken bir mekanizma oluşturduk, mekanizmanın arasına zeytin attığımızda sıkıştırma yoluyla zeytinin çıtlatıp aşağıya düşmesini sağlıyoruz" diye konuştu.

Üreticiler, özellikle yapımı kolay ve maliyetinin düşük olmasından dolayı bu teknoloji alete büyük rağbet gösteriyor. Üreticiler iş kolaylığı ve zamandan tasarruf etmek için rağbet gösterdikleri alete 50 TL'ye sahip olabiliyor.

ANTALYA 28 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:49

GÜNEŞ 07:10

ÖĞLE 12:46

İKİNDİ 15:45

AKŞAM 18:13

YATSI 19:28

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.