Çoban: 'Muasır medeniyet seviyesine eğitimle çıkarız'

Memur Sen Antalya Temsilcisi ve Eğitim Bir Sen Şube Başkanı Mustafa Çoban, içeriden ve dışarıdan her türlü vesayet odaklarına karşı koyarak kendini millet varlığıyla tanımlayan Cumhuriyet'in hedeflediği muasır medeniyet seviyesine, ancak ve sadece milletin irade ve idealleri doğrultusunda ilimle, bilgiyle, eğitimle yükselebileceğini söyledi. Çoban, " Yerli ve millî olmayı, yepyeni bir dil, bilgi, bakış ve iddiayla canlı kılarak, egemenliğimizi daha ileri, daha iddialı noktaya taşıyabiliriz, taşımalıyız. Yoksa tarihte örnekleri çokça görüldüğü gibi, ufku ve iddiası kalmamış irade geleceğe taşınamaz" dedi.



'Atılım hamlemize devam edeceğiz'

Başkan Çoban, Türkiye'nin büyüyen ekonomisi ile maneviyatı köklü değere, canlı hayata dönüştüren bir eğitim sistemiyle adalet, bilim, sanat, refah üreten güç merkezi olarak yol alacağına yürekten inandığını söyledi. Başkan Çoban sözlerini şöyle sürdürdü: "Başta eğitim olmak üzere, hayatın her alanında yeni atılımlarla kazanacağımız başarılar, devlet ve millet bütünlüğünün teminatı ve dayanağı millî iradeyi daha anlamlı ve kalıcı değere dönüştürmektedir. Sadece bölgemizde değil, tarihin belirleyici zemininde ve zamanında kendimize güven içinde ve güçlü olmamızdan rahatsız olan emperyal odakların kurgu ve kumpaslarına karşı, istiklal harbindeki ruhla direnecek, atılım ve hamlemize durmaksızın devam edeceğiz.Atılım ve istikrarımız, bölgemizde emperyal hesapların oyununu bozduğumuz, dünya mazlumlarının zulümden kurtuluş umudunu harekete geçirdiğimiz için hedef alınmıştır, alınmaktadır."

Ülke ve millet olarak, her bir başarının, dünya mazlumlarına sadece kurtuluş umudu değil, inanç ve azmin gerçekleşmiş örnekleri olarak da onlara güç ve ilham verdiğini söyleyen Çoban, " Bu vesile ile Cumhuriyeti bize armağan eden ve emanet bırakan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere vatanın bölünmez bütünlüğü ve millet iradesinin egemenliği için can veren şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum. Terörle mücadele ve 15 Temmuz direnişi ile yaşanan acı ve heyecanların tazelediği millî ruh ve bilinçle Cumhuriyetin kuruluşunun 96. yılında; özgürlüklerin, kardeşliğin ve huzur ikliminin hâkim olduğu nice yıllar diliyorum" diye konuştu.

