YÖREX, 10'uncu yılında kendi rekorunu kırdı Beş günde fuarı 276 bin 288 kişi ziyaret etti

Antalya Ticaret Borsası (ATB) tarafından bu yıl 10'uncusu düzenlenen ve 250 bin ziyaretçi hedefiyle açılan Yöresel Ürünler Fuarı YÖREX’i 5 günde 276 bin 288 kişi ziyaret etti. ATB Başkanı Ali Çandır, fuara ilgi gösteren katılımcı ve ziyaretçilere teşekkür etti.

Antalya Ticaret Borsasının “Sizin Oraların Nesi Meşhur” sloganıyla bu yıl onuncusunu düzenlediği ve 23 Ekim'de Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 81 ilden çok sayıda üst düzey yönetici, oda ve borsa başkanının katılımıyla gerçekleşen YÖREX tamamlandı. Bu yıl 250 bin ziyaretçi hedefiyle kapılarını açan, Türkiye'nin 81 ilinden ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden 647 firma, 164 oda borsa, 18 kalkınma ajansının katıldığı, yüzlerce yöresel ürünün sergilediği fuarı 5 günde 276 bin 288 bin ziyaretçi gezdi.



250 bin ziyaretçi hedefi aşıldı

Fuarın fikir babası ATB Başkanı Ali Çandır, 2010 yılında 'Sizin Oraların Nesi Meşhur' sloganıyla ilki açılan fuarın 24 bin kişi tarafından ziyaret edildiğini kaydetti. Aradan geçen zamanda fuarın büyük kitlelere ulaştığını belirten Başkan Çandır, 5 gün süren fuarın ilk iki gününde 80 bin kişi tarafından gezilerek rekor kırdığını söyledi.



Alnımızın akıyla tamamladık

Çandır, “YÖREX'i alnımızın akıyla tamamladık. Türkiye'nin dört bir yerinden yöresel ürünleri ziyaretçilerle buluşturduk. ANFAŞ Fuar Merkezi'nde 10 bin metrekare alanda 5 gün boyunca yöresel ürün şöleni yaşadık. 276 bin 288 kişi fuarı gezdi. Yöresel ürünlerimizin hak ettiği değeri bulması için daha fazla çalışacağız. Her yıl gelişen projemiz sorumluluğumuzu daha da artırıyor” dedi.

Çandır, YÖREX’e destek veren herkese teşekkür ederken, “Özellikle 10 yıldır yanımızda olan, bizi yalnız bırakmayan TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu’na teşekkür etmek istiyorum” diye konuştu.

Çandır, fuarın açılışına katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’a da teşekkür ederken, “Kalkınma ajanslarımıza, oda borsalarımıza, ANFAŞ yönetimine, yerel yönetimlerimize, üreticilerimize, firmalarımıza ve basınımıza, fuarımıza büyük ilgi gösteren Antalya halkına ve diğer illerimizden katılan misafirlerimize teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.



Yöresel ürünler ulusal marketlerdeki yerini alacak

ATB Başkanı Ali Çandır, YÖREX’te TOBB’un organizasyonuyla 5 günde 212 ikili görüşme gerçekleştirildiğini bildirirken, “Yerel üretici ile ulusal market zincirleri YÖREX’te 212 ikili görüşme gerçekleştirdi. Çok sayıda iş bağlantısı sağlandı. Artık ulusal market zincirlerinin raflarında yöresel ürünlerimizi daha fazla göreceğimize inanıyorum. Yöresel Ürünler Fuarı’mızı hayata geçirirken kıyıda köşede kalmış ürünleri ulusala taşıyalım hedefi koymuştuk. Bu hedefimizi gerçekleştirmeye başladık. Katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Çandır, YÖREX’te 81 ilden gelen yöresel ürünlerin ziyaretçiyle buluşmasının yanı sıra kalkınma ajanslarının katkılarıyla panel düzenlendiğini, söyleşiler gerçekleştirildiğini peynir tadım etkinlikleri ve peynir atölyeleri yapıldığını belirterek, etkinliklere ilginin de yoğun olduğuna dikkat çekti.

ANTALYA 28 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:49

GÜNEŞ 07:10

ÖĞLE 12:46

İKİNDİ 15:45

AKŞAM 18:13

YATSI 19:28

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.