Antalya’da “Türkiye Güven Huzur Uygulaması" 8 bin 481 kişi sorgulanırken 2’si kayıp toplam 25 aranan şahıs yakalandı 1 adet tabanca, 5 adet mermi ve 126 gram esrar maddesi ele geçirildi

Antalya’da 'Türkiye Güven Huzur Uygulaması'nda 8 bin 481 kişi sorgulanırken 2’si kayıp toplam 25 aranan şahıs yakalandı.

Türkiye'nin güney sınırında terör koridoru oluşturulmasını önlemek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan 'Barış Pınarı Harekatı'nı provoke etmek isteyen terör örgütü sempatizanlarının engellenmesi ve caydırılması, mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, eğitim ve öğretimin güvenli ortamlarda sürdürülebilmesi, her zaman ve her yerde güvenlik güçlerinin varlığını vatandaşa hissettirmek amacıyla İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimleri tarafından ülke genelinde eş zamanlı olarak Türkiye Güven Huzur (20195) uygulaması yapıldı.

Asayiş, Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Narkotik Suçlarla Mücadele, Özel Harekat, Trafik, Çevik Kuvvet, Havacılık ve Deniz Limanı Şubeleri başta olmak üzere toplam 934 personel, 168 ekip, 2 deniz aracı, 2 hava aracının katılımıyla gerçekleştirildi.

Şehir giriş/çıkışları ile şehir merkezlerinde önceden tespit edilen 21 sabit uygulama noktası ve 214 umuma açık yerde şüpheli şahıs ve araçlar üzerinde arama, kimlik kontrolü ve plaka sorgulaması gerçekleştirildi. Uygulamada 8 bin 481 kişi sorgulanırken 2’si kayıp şahıs olmak üzere toplam 25 aranan zanlı yakalandı. 610 aracın kontrol edildiği uygulamada, 19 araca 12 bin 12 TL para cezası kesildi. 3 araç trafikten men edilirken 214 iş yeri kontrol edildi, 4 iş yerine cezai işlem uygulandı. Ayrıca 1 adet tabanca, 5 adet mermi ve 126 gram esrar maddesi ele geçirildi.

ANTALYA 28 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:49

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