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Arkadaşını ormanda darp eden genç kız: "Üzgün ve pişmanım" Genç kıza ormanda darp davasına tahliye ...

İHA

Antalya'da 18 yaşındaki lise öğrencisini ormanda dakikalarca darp eden sanıkların yargılanmasına devam edildi. Duruşmada söz hakkı verilen sanıklardan Amina S. (18), "Bir anlık öfkeyle yaptım. Vurduğum ve tehdit ettiğim için üzgünüm, pişmanım" dedi. Mahkeme heyeti ise sanıkların tutukluluğunun devamına karar verdi.

Antalya’da 18 yaşındaki lise öğrencisini ormanda dakikalarca darp eden sanıkların yargılanmasına devam edildi. Duruşmada söz hakkı verilen sanıklardan Amina S. (18), “Bir anlık öfkeyle yaptım. Vurduğum ve tehdit ettiğim için üzgünüm, pişmanım” dedi. Mahkeme heyeti ise sanıkların tutukluluğunun devamına karar verdi.
Olay, 31 Ocak Perşembe Günü Kepez ilçesi Mazı Dağı mevkisindeki ormanlık alanda meydana geldi. Lise öğrencisi S.D. (18), kız arkadaşı Amina S. (18) ile eve giderken karşılaştıkları 3 kız arkadaşı, otomobille gezmeyi teklif etti. S.D. ile Amina S. diğer kızların çağırdığı Mehmet C.Y.'nin (21) kullandığı otomobile bindi. Varsak ormanlık alana geldiklerinde Amina S., erkek arkadaşı Yasin K. (23) ile ilişkisi olduğu iddiasıyla S.D.'yi darp etti. Bir süre sonra grup yeniden otomobile binerek, Konuksever Mahallesi'nde boşluk alanda Yasin K. ile buluştu.
Gruptakilerden bazıları Yasin K.'nın otomobiline binerek, iki araçla yeniden Mazı Dağı mevkisindeki ormanlık alana gitti. Burada Yasin K. ve yanındakiler S.D.'yi darp etti. Zanlılar, genç kızı aralarına alıp yerlerde sürükleyip, dövdü ve parasını da gasp etmeye çalıştı. Dakikalarca süren darp anlarını kameraya kaydeden grup, S.D.'yi, olayı kimseye anlatmamasını söyleyerek, şikayetçi olması halinde ailesine de zarar vermekle tehdit etti.
Görüntülerin basına yansımasıyla Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri, kimliklerini belirledikleri 3'ü 18'den küçük, 6 şüpheliyi, eş zamanlı operasyonla gözaltına aldı. Amina S. ve Yasin K. tutuklanırken, adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Mehmet C.Y. ise daha sonra tutuklandı. Yaşları 18'den küçük olan diğer şüpheliler M.S., M.G. ve S.D.K. ise Çocuk Suçları Soruşturma Savcılığındaki ifade işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi. S.D.K. tutuklanırken M.S. ile M.G ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar, taraf avukatları ve sanıkların yakınları katıldı. Duruşmada, darp görüntülerine ulaşan H.Y. ve o görüntüleri medyaya servis eden İ.K. şahit olarak dinlendi. Görüntüleri bir arkadaşının gönderdiğini ifade eden H.Y., “Görüntüleri izlediğim sırada yanımda arkadaşım İ.K. vardı. Bana gelen görüntüyü ona da gösterdim. İ.K. ise görüntüleri haber kanallarına gönderdi. Ben, olayın oluş şeklini görmedim” dedi.
İ.K. de sanıkları tanımadığını, görüntüleri H.Y.’nin telefonundan haber kanallarına gönderdiğini kaydetti. Sanık avukatları ise sanıkların tutuklu kaldığı sürenin göz önünde bulundurularak tahliyesini talep etti. Duruşma, tanıklara sırasıyla söz hakkı verilmesiyle devam etti. Sanık Yasin K., 9 aydır tutuklu kaldığını ifade ederek tahliyesini talep etti.

"Aynı anda yapmam mümkün değil”
Sol elinin, parmaklarının ve bileğinin ameliyatlı olduğunu belirten Mehmet C.Y., “Mağdur, ‘Araba kullandığı sırada benim kafama silah dayadı, boğazımı sıktı’ demiş. Ben solak değilim ama bu iddiaların doğru olması için 3 kolumun olması gerekiyor. Ben sadece sağ elimi kullanabiliyorum. Bu hareketleri aynı anda yapmam mümkün değil. Direksiyonu bir şekilde tutsam bile kafasına silah dayayıp, boğazını sıkamam” diye konuştu.

“İyilik yaptığım için buradayım”
Olay günü amacının mağdur S.D.’ye yardım etmek olduğunun altını çizen sanık Mehmet C.Y., “Ben mağdura, ‘seni hastaneye mi? Karakola mı?’ götüreyim diye sordum. İstediği yere bırakacaktım. O da, ‘eve götür’ dedi. Arabaya bindi ve ondan sonra bağırmaya başladı. ‘Durmazsan aşağıya atlayacağım’ dedi. Bende kendine bir zarar vermesin diye durdum ve o da aşağıya indi. Saatte 17.3018.00 sıralarıydı. Bende babamın yanına gittim” şeklinde konuştu.
Sanık Mehmet C.Y., mahkeme başkanının, ‘Madem mağdura yardım etmek istedin. O zaman neden buradasın’ sorusuna ise, “Ben iyilik yaptığım için buradayım” şeklinde cevap verdi.

“Üzgün ve pişmanım”
Amina S., üzerine iftira atıldığını ve bu atılan iftiraların hiçbirini kabul etmediğini söyleyerek, “Bir anlık öfkeyle yaptım. Vurduğum ve tehdit ettiğim için üzgün ve pişmanım" dedi.
9 aydır tutuklu olduğuna değinen S.D.K. da tahliyesini talep etti.
Mahkeme heyeti ise sanıkların tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

ANTALYA

28 Ekim 2019 Pazartesi

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