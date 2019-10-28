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Antalya'da denizde çıkan hortum kamerada

DHA

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde, denizde çıkan hortum, sahilde yürüyüş yapan bir grup tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Sahildeki grup, hortumun karaya ilerlemesi üzerine korkup, kendileri korumak için bölgeden uzaklaştı. 

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde, denizde çıkan hortum, sahilde yürüyüş yapan bir grup tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Sahildeki grup, hortumun karaya ilerlemesi üzerine korkup, kendileri korumak için bölgeden uzaklaştı. 
Tekirova Mahallesi'nde, dün saat 14.30 sıralarında, denizde hotum oluştu. Aniden bastıran yağmurla birlikte çıkan hortum, karaya doğru ilerledi. Bu sırada sahilde yürüyüş yapan bir grup, denizin üstünde ilerleyen hortumu görünce cep telefonlarıyla kaydetmeye başladı. Hortumun iyice yaklaşmasıyla korkuya kapılan sahildekiler, kaçıp kendilerini korumaya çalıştı. Karaya ulaşmadan kaybolan hortumu görüntüleyenlerden biri, "İlk kez böyle bir şey görüyorum" dedi.

ANTALYA

28 Ekim 2019 Pazartesi

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