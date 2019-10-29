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Dünya Kupası'nda penaltıyı kaçırdı, teknik direktör oldu

DHA

AMPUTE Futbol Milli Takımlar Teknik Direktörü Osman Çakmak'ın (42), 11 yaşında başlayan futbol tutkusu yaşamdaki tüm engellere rağmen sürdü. Askerde terhisine 1 ay kala Şırnak'ta mayına basarak sol ayağını kaybeden Çakmak, futbol tutkusundan vezgeçmedi. 11 yıl önce ampute futboluna başlayan, Avrupa şampiyonasında son saniyede attığı golle kupanın Türkiye'ye gelmesinde emeği olan Çakmak, dünya kupasında kaçırdığı penaltının, kendisini milli takımlar teknik direktörü yaptığını belirtti.

AMPUTE Futbol Milli Takımlar Teknik Direktörü Osman Çakmak'ın (42), 11 yaşında başlayan futbol tutkusu yaşamdaki tüm engellere rağmen sürdü. Askerde terhisine 1 ay kala Şırnak'ta mayına basarak sol ayağını kaybeden Çakmak, futbol tutkusundan vezgeçmedi. 11 yıl önce ampute futboluna başlayan, Avrupa şampiyonasında son saniyede attığı golle kupanın Türkiye'ye gelmesinde emeği olan Çakmak, dünya kupasında kaçırdığı penaltının, kendisini milli takımlar teknik direktörü yaptığını belirtti.
Ampute Futbol Milli Takımlar Teknik Direktörü Osman Çakmak, 11 yaşında öğretmenlerinin yönlendirmesiyle futbola başladı. Takımların farklı yaş gruplarında yıllarca forma giydi. Çocukluğunda milli takım maçlarını, Türk takımlarının Avrupa kulüpleriyle maçlarını izlerken orta sahada oynamayı, gol atmayı hayal eden Çakmak, futbolcu olmak için çocuk yaşta ailesinden ayrılarak 17 yaşında para kazanmak için Rusya'ya gitti. Daha sonra vatani görevi için askere giden Çakmak, terhisine 1 ay kala Şırnak'ta mayına basarak sol ayağını kaybetti. Çakmak, bu olayın kendisini hırslandırdığını ve vatanı için daha güzel işler yapmayı amaçladığını söyledi.
'TAKIM KAPTANI OLARAK KUPA KALDIRMAK AYRI GURUR'
Evli ve 3 çocuk babası Çakmak, hastanede tedavi olduğu süreçte komutanının önerisiyle 11 yıl önce ampute futboluna başladığını anlattı. 2009 yılında milli takıma seçildikten 1 yıl sonra ilk resmi maçını Arjantin'de oynadığını anlatan Çakmak, "El Salvador ile oynanan ilk milli maçımda İstiklal Marşı'nı okurken ağladım. Ay yıldızlı formanın gururuyla heyecandan ağladım. 2017 Avrupa şampiyonu olduk. Ben defansta oynamama rağmen saniye golüyle takımımı öne geçirdim. Turnuvada golüm yoktu ama son saniyede golü attım. Takım olarak Avrupa şampiyonu olduk. Takım kaptanı olarak o kupayı kaldırmak ayrı bir gururdu" diye konuştu.
'DÜNYA KUPASINDA KAÇIRDIĞIM PENALTI BENİ TEKNİK DİREKTÖR YAPTI'
Dünya Kupası'nda her maçta rakiplerine 4-5 gol attıklarını anlatan Çakmak, kaçardığı penaltı atışı sonrası Türkiye'nin şampiyonada ikincilik elde ettiğini hatırlattı. Finalde Angola ile karşılaştıkları maçı ve sonrasında yaşadıklarını anlatan Çakmak, "Angola karşısında iyi mücadele ettik ama top kale çizgisini geçmedi. Penaltılar sonunda yenildik ve ikinci olduk. Dünya kupasında kaçırdığım penaltı sonrası maç bitince Türk halkından helallik istedim. Sonra milli takımlar teknik direktörü olmak nasip oldu. Avrupa şampiyonasında attığım gol mü dünya kupasında kaçırdığım penaltı mı beni teknik direktör yaptı? Bunun cevabı açık. Gururluyum mutluyum. Sahada bir Osman Çakmak var iken şimdi hırsımı futbolcu arkadaşlarıma daha çok aşılamak için ağabeyleri, hocaları olarak görev yapıyorum" dedi.
'AMPUTE FUTBOLU DÜNYADA TÜRKİYE'DEN SORULUR'
Milli takımlar teknik direktörü olarak hedeflerini anlatan Çakmak, şöyle konuştu: "İdmanda bile iki takım yapıyorum. As olarak belirlediğim takımın kaybetmesine tahammülüm yok. Avrupa şampiyonasında da olumsuz bir olay yaşanmazsa en büyük hayalim kaptan olarak kazandığım Avrupa şampiyonası kupasını teknik direktör olarak kaldırmak. Bir tesadüftür, iki isteyince olur, üç başarıdır. Avrupa şampiyonu, dünya ikincisi olduk, dünya şampiyonu olmamız lazım. Önümüzde ilk Avrupa şampiyonası var onu kazanmak, sonra da dünya şampiyonu olmak istiyoruz. Ampute futbolu dünyada Türkiye'den sorulur. Dünya şampiyonluğu Türkiye'ye yakışır." Türkiye'de dünya kupası organizasyonu yapmayı planladıklarını anlatan Çakmak, "2022'de dünya kupasının Türkiye'de yapılmasını hedefliyoruz. 36 ülkeye bunun davetini gönderip, dünya kupasına ev sahipliği yapmak istiyoruz" dedi.

ANTALYA

29 Ekim 2019 Salı

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