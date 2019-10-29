Öldürülen kızının yaş gününü, mezarı başında kutladı

ANTALYA'nın Kaş ilçesinde, 3 yıl önce Atilla Makta (35) tarafından öldürülen Fulya Özdemir'in (29) babası Eyvaz Özdemir, kızının 32´nci yaş gününü mezarı başında kutladı. Özdemir, cinayeti haksız tahrik altında işlediği gerekçesiyle sanığa verilen 18 yıl hapis cezasına itiraz ettiklerini belirterek, "Bize bu acıyı yaşatan, ömrünün baharında Fulya'mızı bizden koparan bu katilin en ağır cezayı alması için mücadelemi sonuna kadar sürdüreceğim" dedi.

İsviçre'de ailesiyle yaşarken 3 yıl önce Kaş'a yerleşen Fulya Özdemir'i 15 Ekim 2016'da öldürüp, cesedini taş ve kayaların altına gömdüğü iddiasıyla Elmalı Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten öldürme' suçundan yargılanan Atilla Makta'ya, geçen yıl aralık ayında önce ömür boyu hapis cezası verildi. Makta, cinayeti 'haksız tahrik' altında işlediği gerekçesiyle 18 yıl hapisle cezalandırıldı.

'YOKLUĞUNU HİÇBİR ŞEKİLDE DOLDURAMIYORUM'

Dosyanın Yargıtay sürecinin devam ettiğini söyleyen Fulya Özdemir'in babası Eyvaz Özdemir, 26 Ekim'de doğum gününü kutlamak için kızının mezarını ziyaret etti. Yaşamını sürdürdüğü İsviçre'den Ankara'ya gelen Eyvaz Özdemir, Fulya Özdemir'in Ankara Karşıyaka Mezarlığı'ndaki kabri başında dua etti. Ziyaretini sosyal medya hesabından da paylaşan Eyvaz Özdemir, "Canım kızım, Fulya'm, 32'nci yaşın kutlu olsun. Bu yaş gününde seni kucaklayıp, sana 'nice mutlu yaşlar' diyemiyorum. Yokluğunu hiçbir şekilde dolduramıyorum. Mekanın cennet olsun. Nur içinde yat meleğim. Sen hep kalbimdesin, seni çok seviyorum güzel kızım. Katledilişinin üçüncü yılında hala adaletin yerini bulacağına inanıyorum. Ve diyorum ki; bu vahşeti yapanların yanına kar kalmayacak. Sen huzur içinde yatacaksın" dedi.

'YARGITAY'DA GÖRÜŞÜLMEYİ BEKLİYOR'

ANTALYA 29 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:50

GÜNEŞ 07:11

ÖĞLE 12:46

İKİNDİ 15:45

AKŞAM 18:12

YATSI 19:27

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