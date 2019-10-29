Madalyalar Başkan Uysal’dan

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, belediyenin Süleyman Erol Yüzme Havuzu’nda düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 4’üncü Geleneksel Yüzme Şenliği madalya töreninde “Cumhuriyetimizi ileri demokrasiyle taçlandıracağımıza ve müreffeh bir toplum için çalışacağımıza ant içiyoruz” dedi.

Muratpaşa Belediyesi ve Türkiye Yüzme Federasyonu Antalya İl Temsilciliği tarafından düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Yüzme Şenliği’nin 4’üncüsü Süleyman Erol Yüzme Havuzu’nda yapıldı. Şenlikte 710 yaş ve 20 yaş üstü sporcularının çeşitli kulvarlar ve stillerde madalya için mücadele etti. İki gün devam eden turnuvanın madalya töreni Başkan Uysal’ın katılımıyla gerçekleşti. Turnuvanın ilk gününde 50 metrede dereceye giren 78 yaş arası sporculara madalyalarını takdim eden Başkan Uysal, cumhuriyetinin ilanının 96’ncı yıl dönümünde düzenlenen turnuvaya katılan tüm sporcuları kutlarken “Türkiye, cumhuriyetle bölgesinde bir yıldız gibi parladı. Bunu ilelebet sürdüreceğimize, cumhuriyetimizi ileri demokrasiyle taçlandıracağımıza ve müreffeh bir toplum için çalışacağımıza ant içiyoruz. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun” diye konuştu.

ANTALYA 29 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:50

GÜNEŞ 07:11

ÖĞLE 12:46

İKİNDİ 15:45

AKŞAM 18:12

YATSI 19:27

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.