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Akdeniz sularında dalgıçlardan Türk bayrağı ve asker selamı Dalgıçlar Cumhuriyet Bayramını denizde ...

İHA

29 Ekim Cumhuriyet Bayramında Akdeniz sularında Türk bayrağı dalgalandı. Dalgıçlar bayramı denizde 54 metrekarelik dev Türk bayrağı açıp, marşlar eşliğinde asker selamı vererek kutladı.

Akdeniz sularında dalgıçlardan Türk bayrağı ve asker selamı Dalgıçlar Cumhuriyet Bayramını denizde marşlarla kutladı Dalgıçlar su altında 54 metrekarelik Türk bayrağı açıp asker selamı verdi

29 Ekim Cumhuriyet Bayramında Akdeniz sularında Türk bayrağı dalgalandı. Dalgıçlar bayramı denizde 54 metrekarelik dev Türk bayrağı açıp, marşlar eşliğinde asker selamı vererek kutladı.
Akdeniz Üniversitesi Sualtı Topluluğu üyeleri 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında anlamlı bir etkinliğe imza attı. Atatürk Parkı'nda toplanan dalgıçlar buradan denize girerek suyun altında bayraklar eşliğinde asker selamı veren ekip, Varyant Seyir Terasına bayrak eşliğinde yüzdü.
Denizin açıklarından kıyıya doğu yüzen ekibi izleyen vatandaşlar, cep telefonlarıyla sahilden görüntü almaya çalıştı. Denizin üzerinde bayrak açan dalgıçların İzmir ve Onuncu Yıl Marşlarını okumasına seyirciler de eşlik edip alkışladı.

"Milli birlik ve beraberlik"
Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Gökoğlu, etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, Atatürk ve arkadaşlarının 96 yıl önce ilan ettiği Cumhuriyeti kutlamaktan dolayı duyduğu mutluluğu dile getirdi. Birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyulan günler olduğunu belirten Gökoğlu, "Yaptığımız etkinlik milli birlik ve beraberliğimizi pekiştirici. Gurur duyuyoruz" dedi.
Etkinlikte yer alan dalgıçlardan Esra Şimşir, Cumhuriyet Bayramında denizde böyle anlamlı bir etkinlik gerçekleştirmenin verdiği gururu aktardı.

"Bu vatanın evlatlarıyız"
Dalgıçlardan Aygün Şerment ise Akdeniz Üniversitesi Sualtı Topluluğu olarak bu tür anlamlı etkinlikler gerçekleştirdiklerini aktardı. Şerment, "Bizler Sualtı Topluluğu olarak suyun içerisinde bu vatan için neler yapılacaksa onu yapmaya çalışıyoruz. Kulübümüz sadece bu tür etkinliklerde değil farklı etkinliklerde de aktiviteler gerçekleştiriyor. Bu vatanın, bu ülkenin evlatlarıyız, üzerimize düşen bütün sorumluluğu şu an üniversitede ileride de iş hayatımızda sergileyeceğiz. Burada da gençlerimize bu bilinci sağlamaya çalıştık" şeklinde konuştu.
Su altında asker selamı verdiklerini dile getiren Şerment, "Barış Harekatı'nda ve dünyanın her yerinde, bizim burada rahat yaşamamızı sağlayan askerlerimize selam gönderdik" ifadelerini kullandı.
Etkinlik dalgıçların karaya çıkıp bayrağı karada dalgalandırarak İstiklal Marşı okuması eşliğinde sona erdi.

ANTALYA

29 Ekim 2019 Salı

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