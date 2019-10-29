Cumhuriyet Bayramı'nda denizi kırmızı beyaza boyadılar

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ANTALYA'nın Kemer ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla marinada bulunan yatçılar denizde Türk bayrağı açarak toplu geçiş seremonisi yaptı.

Cumhuriyetin kuruluşunun 96'ncı yıl dönümü, Kemer'de yatlarla düzenlenen etkinlikle kutlandı. Kemer Yat ve Yelken Kulübü ve Kemer Belediyesi'nin ortaklaşa düzenlediği organizasyonda, Kemer G Marina'da bulunan yatlar Akdeniz'in mavi sularına Türk bayraklarıyla yelken açtı. Özel yatların haricinde günübirlik tur tekneleri de turistlerle bu etkinliğe katıldı.

30 teknenin katıldığı organizasyonda, teknelerde 'Sarı Saçlım Mavi Gözlüm', '10'uncu Yıl Marşı', 'İzmir Marşı' çalınarak Kemer kıyılarında geçiş yapıldı. Organizasyona bir su sporları teknesi de denizde açtıkları paraşütteki Türk bayrağıyla katıldı. Görsel şölen oluşturulan organizasyon boyunca İlçe Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri de güvenlik önlemleri alarak organizasyona katılan teknelerin düzgün geçiş sağlaması için yönlendirmeler yaptı.



ANTALYA 29 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:50

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