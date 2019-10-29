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Antalya’nın ilçelerinde Cumhuriyet coşkusu

İHA

Antalya’nın, Serik, Manavgat, Kaş, Alanya, Korkuteli ve Kumluca ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 96’ncı yıldönümü coşkuyla kutlandı.

Serik’te Cumhuriyet coşkusu
Serik ilçesinde Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri dün Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. 29 Ekim günü ise kutlamalar, Atatürk Caddesinde düzenlenen programla devam etti. Törene Serik İlçe Kaymakamı Mehmet Kurdoğlu, Belediye Başkanı Enver Aputkan, Cumhuriyet Başsavcısı Vekili Savcı Yalçın Gümüş, İlçe emniyet müdürü Ömer Zafer Karaaslan, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma teğmen Ayhan Aktürk, Sivil Toplum Kuruluşların temsilcileri, daire ve kurum müdürleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.
Cumhuriyet Meydanı’nda yapılan etkinlikler, saygı duruşu ve Istiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmalar, öğrencilerin hazırlayıp sunduğu şiir ve kompozisyonların okunmasının ardından halk oyunları gösterileri ile devam etti. Tören sonunda ise şiir, kompozisyon ve resim dalında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Tören, bando eşliğinde resmigeçit ile son buldu.

Manavgat'ta geçit töreninde askerler yer aldı
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Manavgat Cumhuriyet Meydanında coşkuyla kutlandı. İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmalar, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren eserler okundu. Folklor gösterisinin ardından geçit töreni gerçekleştirildi. Okulların bayrak ve flamalarının en önde yer aldığı geçit töreninde uzun bir aradan sonra askerlerde yer aldı.

Kaş'ta öğrencilerden gitar dinletisi
Kaş Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşen programa Kaymakam Ulaş Akhan, Garnizon Komutanı Deniz Binbaşı Serdar Yıldırım, Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Bilal Duvar, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Kenan Dallı, Emniyet Müdürü Erkan Kaçar, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının başkanları, kamu kurum müdürleri, gaziler, gazi ve şehit yakınları, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, Kaymakam Ulaş Akhan ve Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, halkın ve öğrencilerin bayramını kutladı.
Kaymakam Akhan yaptığı konuşmada, “Cumhuriyet Türk insanının ufkunu açmış, düşünce gücünü ortaya çıkarmış, onu modern dünyanın kavram ve değerleriyle tanıştırmıştır. Türk milleti modern dünyanın bir üyesi olmanın haklı onurunu tatmış, devletimiz gelişen ve kalkınan bir dünya devleti olmanın kıvancına erişmiştir” ifadelerini kullandı.
Halk Eğitimi Merkezi halk oyunları ekibi gösterisinin yer aldığı programda, öğrenciler şiir okudu, gitar dinletisi sundu. Düzenlenen şiir, resim, kompozisyon yarışmalarında ve Cumhuriyet koşusunda dereceye girenlere ödülleri verildi. Resmigeçit töreniyle program sona erdi.

Alanya’da bayram coşkusu
Cumhuriyetin 96. yılı kutlamaları kapsamında Alanya İskele Caddesi Şelale Meydanı’nda resmi tören düzenlendi. Törene, Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan, protokol üyeleri, siyasi partilerin ilçe temsilcileri, şehit yakınları ve gaziler ile çok sayıda vatandaşlar katıldı. Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu ve Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel şelale önünde öğrencilerin ve vatandaşların bayramını kutladı. Bir dakikalık saygı duruşundan sonra İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören, öğrencilerin müzik ve folklor gösterisinden sonra okulların resmigeçidinin ardından sona erdi. Düzenlenen törenin ardından Kaymakam Harputlu, İlçe Jandarma Komutanı Akbaba ve Alanya Belediye Başkanı Yücel kaymalık binasında tebriklerini kabul etti.

Korkuteli'nde öğrencilerden Oratoryo gösterisi
Korkuteli’nde ilk olarak Kaymakam Ömer Çimşit, makamında tebrikleri kabul etti. Ardından Kaymakam Ömer Çimşit, Garnizon Komutanı Personel Asteğmen Tuncay Kaplan, Belediye Başkanı Ömer Niyazi İşlek, şehitler anıtında Öğrencilerin ve halkın bayramını kutladı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Korkuteli Kaymakamı Ömer Çimşit günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı. Kaymakam Çimşit, “Büyük Atatürk’ ün öncülüğünde kurulan Cumhuriyetimizin 96. yıl dönümünü, milletçe büyük bir coşku içinde kutladığımız böylesine güzel ve anlamlı bir günde, hepinizi en içten sevgi ve saygılarımla selamlıyorum” dedi.
Konuşmanın ardından Hacı Ethem Şerife Kavukçu Anadolu Lisesi öğrencisi Umut İzol “29 Ekim” isimli Kompozisyonunu okudu.
Daha sonra Lise öğrencileri tarafından şiirler okundu. Hacı Ethem Şerife Kavukçu Anadolu Lisesi halk oyunları ekibi gösteri büyük beğeni topladı. Cumhuriyet Gülhizar Osman Sarıca Ortaokuluİmam Hatip Ortaokulu öğrencileri tarafından hazırlanan Oratoryo gösterisi sundu.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye girenlere Kaymakam Ömer Çimşit, Garnizon Komutanı Personel Asteğmen Tuncay Kaplan, Belediye Başkanı Ömer Niyazi İşlek ve Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bedir tarafından ödülleri verildi.
Bayram töreni, tören geçişinin ardından sona erdi.

Kumluca ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Karatepe Stadında düzenlenen törenle kutlandı. Kutlamalar, İlçe Kaymakamı Hakkı uzun ve Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu’nun halkın ve öğrencilerin bayramını kutlaması ile başladı. Tören, Kaymakam Hakkı Uzun’un günün anlam ve önemini belirten konuşması ile devam etti. Öğrenciler tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı anlatan şiirler okundu. Ayrıca okullar arasında düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı konulu şiir kompozisyon ve resim dallarında dereceye giren öğrenciler protokol üyeleri tarafından ödülleri verildi. Tören halk oyunları gösterileri, spor lisesi öğrencilerin jimnastik gösterileri ve tören geçidi ile sona erdi. Kumluca Spor lisesi öğrencileri yaptıkları jimnastik hareketlerinden sonra asker selamı durdular.

ANTALYA

29 Ekim 2019 Salı

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