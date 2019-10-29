Altın Portakal Sinema Okulu’na 150 Öğrenci!

56. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin bu yıl başlattığı Altın Portakal Sinema Okulu, ilk öğrencilerini dün aldı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in ev sahipliğinde 150 öğrenci, dört gün boyunca filmleri ücretsiz izleyecek, etkinliklere katılacak ve hayranı oldukları yönetmen ve oyuncularla yüz yüze tanışma fırsatı yakalayacaklar.



56. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin bu yıl başlattığı Altın Portakal Sinema Okulu öğrencileri dün sabah Antalya’ya geldi. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in ev sahipliğinde 150 öğrenci, 1 Kasım’a dek festivaldeki tüm filmleri ücretsiz izleyecek, etkinliklere katılacak; ‘Öğle Sohbetleri’ programında Zeki Demirkubuz, Ercan Kesal, Şebnem Bozoklu, Mert Fırat ve Uğur Yücel ile sohbet etme imkânı yakalayacaklar.



Böcek gençlerle buluştu

Bugün Antalya Kültür Merkezi’nde (AKM) gençlerle buluşan Muhittin Böcek, yaptığı açıklamada şunları söyledi: “‘Gençler üretecek, Antalya gençlerle birlikte yükselecek’ sözümüzün bir karşılığı olarak bu yıl Altın Portakal Sinema Okulu’nu başlatıyoruz. Türkiye’deki üniversitelerin radyo, televizyon, sinema, medya, iletişim ve görsel sanatlar bölümlerinde eğitim gören 150 öğrencimizi festivale davet ettik. Türkiye’nin dört bir yanından gelen bu gençlerin ulaşımını ve konaklamasını karşılıyor, festivaldeki tüm etkinlikleri izleyebilmeleri için onlara akreditasyon sağlıyoruz. Sinemamızın geleceği olan bu gençlerin festivalimizde yaşayacakları tecrübeden ilhâm alarak oluşturacakları filmleri heyecanla bekliyoruz.”



Biletler tükendi

Muhittin Böcek ayrıca, henüz üçüncü gününde biletleri tükenen festivalin, tarihinde bir rekora imza attığını söyledi ve “Bu yıl “Öze Dönüş” dedik temamıza ve ne mutlu ki, üçüncü gününde tüm biletlerin bitmiş olması doğru yolda olduğumuzu gösteriyor bize; Altın Portakal özüne, sinemamıza ve Antalyalılara geri döndü. Gösterdikleri bu büyük ilgi için Antalyalı sinemaseverlere teşekkür ederim” dedi.



Kapanış ve Ödül Töreni 1 Kasım’da

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen ve ANSET tarafından gerçekleştirilen 56. Antalya Altın Portakal Film Festivali, 1 Kasım’a dek sürecek ve Cuma akşamı Kapalı Spor Salonu’nda yapılacak Kapanış ve Ödül Töreni ile son bulacak.



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