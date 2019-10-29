Antalya’da hayvan ağılında uyuşturucu yakalandı

– Antalya’nın Manavgat ilçesinde hayvan ağılında 1870 gram Kubar Esrar ve 115 gram Skunk uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, M.G. ve M.K.A’nın uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Ekipler, Dolbazlar Mahallesi’nde ormanlık alanda bulunan hayvan ağılında pusu kurarak, şüphelileri suçüstü yakaladı.

Ağılda ve şüphelilerin üstlerinde yapılan aramada 1870 gram Kubar Esrar ve 115 gram Skunk uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Şüphelilerden M.G’nin 2014 yılından bu yana 2 ayrı suçtan aranmasının, 25 ayrı suç kaydının bulunduğu belirlendi.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanarak Alanya Cezaevine teslim edildi.

ANTALYA 29 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:50

GÜNEŞ 07:11

ÖĞLE 12:46

İKİNDİ 15:45

AKŞAM 18:12

YATSI 19:27

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.