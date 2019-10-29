– Antalya’nın Manavgat ilçesinde seyir halindeki TIR, yolcu alan midibüse çarptı. Kazada midibüste bulunan 1 yolcu yaralandı.
Kaza, Alanya’nın Kızılot Tarım Kredi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Alanya istikametinden Manavgat istikametine ilerleyen Sadık Yılmaz’ın kullandığı 07 LMÇ 84 plakalı yolcu midibüs, Kızılot Tarım Kredi kavşağında yolcu aldığı sırada, Mahmut Genç’in kullandığı 35 AGR 653 plaka, 35 AGV 300 dorse plakalı TIR yandan çarptı.
Kaza sağlık ve polis ekiplerine bildirildi. Kazada midibüste bulunan yolculardan Muhsin Gündeşli yaralandı. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı.
ANTALYA
29 Ekim 2019 Salı
- İMSAK 05:50
- GÜNEŞ 07:11
- ÖĞLE 12:46
- İKİNDİ 15:45
- AKŞAM 18:12
- YATSI 19:27