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Başkan Uysal, “Cumhuriyete bağlılığımız eksilmesin”

İHA

Başkan Uysal, “Cumhuriyete bağlılığımız eksilmesin”

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Teneffüs Park’ta düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında “Çocuklarımız muasır uygarlık düzeyini aşabilir, makus talihimizi yenebiliriz. Yeter ki, cumhuriyete olan bağlılığımız, kardeşliğimiz, çocuklarımızı yetiştireceğimiz barışçı geleceğe olan inancımız eksilmesin. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Allah, birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın” diye konuştu.

Muratpaşa’da çocuklar 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusunu, Muratpaşa Belediyesi’nin açık hava çocuk oyun dünyası Teneffüs Park’ta yaşadı. Teneffüs Park’ta gün boyu animasyonlar, gösteriler, birbirinden renkli ve eğlenceli oyunlarla devam eden kutlamalarda adını Barış Manço’nun unutulmaz televizyon programı ‘Adam Olacak Çocuk’tan alan orkestra da sahne aldı. Teneffüs Park anfitiyatrosunda gerçekleşen konsere Başkan Uysal da CHP Muratpaşa İlçe Başkanı Hasan Şahin ve belediye meclis üyeleriyle birlikte katıldı.

Uysal, saygı duruşu ve hep birlikte İstiklal Marşı’nın okumasının ardından yaptığı konuşmada, herkesin Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı. Uysal, 29 Ekim’in, Balkan ve Birinci Dünya savaşlarından çıkmış ve kurtuluş mücadelesi vermiş bir ulusun Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının önderliğinde “Anadolu topraklarında yok olmayacağız”, “Biz Türk milleti olarak yaşayacağız”, “Anadolu bizim vatanımızdır” haykırışı olduğunu söyledi.

“Medeni bir ülke olmayı seçtik”
Dünyada zenginleşmiş ve medeniyet kazanmış iki tip ülkenin bulunduğunu belirterek konuşmasına devam eden Uysal, birincisini geniş bir demokratik toplum yaşamına sahip, halkı özgürce konuşan ve tartışan, kendisini ifade eden ülkeler oluştururken ikincisinin petrol ve diğer madenler gibi çeşitli doğal kaynaklara sahip ülkeler olduğunu kaydetti. Başkan Uysal, konuşmasına şöyle devam etti:
“Biz, doğal olarak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün büyük vizyonu ve öngörüsüyle, demokrasinin temeli olan cumhuriyeti seçtik. Halkın özgür olduğu, kendisini yönetecekleri seçeceği, hukukun üstünlüğüne ve demokrasiye doğru ilerleyen, herkesin birey olduğu, çocuklarını özgürce yetiştirebildiği, isteyenin istediği gibi yaşadığı ve kültürel tercihi yapabilen, kimsenin kimseye karışmadığı medeni bir ülke olmayı seçtik.”

“Cumhuriyeti biz böyle kazandık”
Bu tercihin Ortadoğu’da, Türkiye’nin de parçası olduğu coğrafyada bütün dünyayı şok eden büyük bir atılım olduğunu belirten Uysal, “Cumhuriyeti biz böyle kazandık. Yani, var olma ve yok olma savaşından var olarak çıktık. Kendimizi de dünyadaki ilerlemiş medeniyetlerinin önüne geçirecek büyük bir vizyonla, 100 yıl önce, büyük bir sıçramayla cumhuriyete geçtik. Hala bunun tam hakkının verebiliyor muyuz, emin değilim” diye konuştu.

“Zenginleşebiliriz, üretebiliriz”
Tam da bu noktada çocukların muasır uygarlık düzeyinin aşabileceğini, makus talihi yenebileceğini belirten Başkan Uysal, konuşmasının sonunda şu ifadelere yer verdi:
“Dünyanın en ilerlemiş devleti ve milletleri arasına girebiliriz. Bilimde, teknolojide patlayabiliriz. Sporda, kültürde en öne geçebiliriz. Zenginleşebiliriz, üretebiliriz. Anadolu’nun taşını toprağını altın haline getirebiliriz. Yeter ki birliğimiz, beraberliğimiz, dayanışmamız, cumhuriyete olan bağlılığımız, kardeşliğimiz, çocuklarımızı yetiştireceğimiz barışçı geleceğe olan inancımız eksilmesin. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Allah birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın. Güzel aydınlık gelecekleri çocuklarımıza hazırlamak durumundayız. Nice bayramlara”

Baba kızın doğum gününü kutladı
Uysal, Teneffüs Park’ta gerçekleşen kutlamalarda ayrıca babakız 29 Ekim’de dünyaya gelen Murat Suloğlu ve Nisa Gülsüm Suloğu’nun doğum günlerini de kutladı. Başkan Uysal, 9 yaşına giren Nisa ve babasına Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümsüz eseri Nutuk’la birlikte Türk bayrağı ve Atatürk posteri armağan etti.

ANTALYA

29 Ekim 2019 Salı

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