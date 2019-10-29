Yerleşik yabancılar, cumhuriyet coşkusuna eşlik etti

ANTALYA'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 96'ncı yıl dönümü, düzenlenen törenlerle kutlanırken, kentteki yerleşik yabancılar da coşkuya ortak oldu.

Büyükşehir Belediyesi ANET A.Ş. tarafından işletilen Sarısu Kadınlar Plajı'nda, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla etkinlik yapıldı. Etkinlik kapsamında kadınlar; sahilde halat çekme, çuval yarışı, balon patlatmaca gibi eğlenceli yarışmalar düzenledi. Etkinliğe katılan kadınlar, eğlenerek, cumhuriyet coşkusu yaşadı. Sarısu Kadınlar Plajı'ndaki kutlamalara katılan, Antalya'da oturan Ukraynalı Olga Aslan (41), 10 yıl önce Türkiye'de yaşamaya başladığını söyledi. Türkiye'yi ikinci vatanı olarak gördüğünü belirten Aslan, "İlk defa kutlamalara katıldık. Bundan sonra her zaman katılacağımı düşünüyorum. Hatta 100'üncü yıl kutlamalarınızı sabırsızlıkla bekliyoruz. Türkiye'yi çok seviyoruz. Çocuklarım da ilk defa kutlamalara katıldı. Büyük kızım milli marşınıza da eşlik etti. Türkiye'de yaşamak çok güzel hatta Antalya'da yaşamak en güzeli. Türkiye yabancılara tolerans gösteren, konforlu, eğitim ve sağlık sistemi çok gelişmiş, güçlü bir ülke. Türkiye'yi çok seviyoruz" diye konuştu.

3 ay önce Türkiye'ye yerleştiğini, ilk kez cumhuriyet kutlamalarına katıldığını anlatan Rus Lilya Aksenova (29) ise "Türkiye'yi ve Türk milletini tebrik ediyorum. Doğum gününüzü kutluyorum. Yaşasın Türkiye" dedi.



ANTALYA 29 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:50

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