Çaldıkları telefonu satmaya çalışırken yakalandılar

ANTALYA'da, Özbekistan uyruklu Azizbek Oblukulov (24) ile Aliyev Zaur (36), iş yerinden çaldıkları telefonu satmaya çalışırken yakalandı. Şüpheliler, emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

Antalya Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı güven timleri, Muratpaşa ilçesi Yener Ulusoy Bulvarı üzerinde şüphelendikleri Özbek Azizbek Oblukulov ile Aliyev Zaur'u öğle saatlerinde takibe aldı. Ekipler, ikilinin, girdikleri iş yerinde telefon satmaya çalıştıklarını tespit etti. Polis, kimliğini gösterip, şüphelilere kendisini tanıttıktan sonra satmaya çalıştığı telefonun faturasını istedi. Polisin isteği karşısında panikleyen ikili, telefonu aynı cadde üzerindeki iş yerinden çaldıklarını itiraf etti. Şüpheliler ile yerini söyledikleri iş yerine giden polis, telefon çalınıp, çalınmadığını sordu. Belgin M., telefonun kendi iş yerinden çalındığını söyledi. Telefon, sahibine teslim edilirken, Azizbek Oblukulov ile Aliyev Zaur gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen şüpheliler, ifadelerinde, ülkelerine gitmeye hazırlandıklarını, telefonu satıp, parasını harcamayı planladıklarını söyledi. Azizbek Oblukulov ile Aliyev Zaur, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.



ANTALYA 29 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:50

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