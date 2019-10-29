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Ziraat Türkiye Kupası: Alanyaspor: 3 - İnegölspor: 0

İHA

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Süper Lig lideri Aytemiz Alanyaspor evinde TFF 2. Lig takımlarından İnegölspor'u ağırladı. Mücadele ev sahibi takımın 30'lık skoruyla tamamlandı.

Ziraat Türkiye Kupası: Alanyaspor: 3 - İnegölspor: 0

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Süper Lig lideri Aytemiz Alanyaspor evinde TFF 2. Lig takımlarından İnegölspor'u ağırladı. Mücadele ev sahibi takımın 30’lık skoruyla tamamlandı.

Maçtan dakikalar
15. dakikada ani gelişen Alanyaspor atağında Campos'un ara pasında topu alan Yacine Bammou, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun sert vuruşunda top kaleci Şener'in ayağına çarparak kornere gitti.
24. dakikada gelişen Alanyaspor atağında sol kanattan rakip sahaya sokulan Kaan Kanak'ın pasında topla buluşan Bakasetas çaprazdan düzgün bir vuruşla fileleri havalandırdı. 10
44. dakikada gelişen Alanyaspor atağında sol kanatta topla buluşan Tayfun Bingöl ortasında penaltı noktasına hareketlenen Bammou’ya aktardı. Bu futbolcunun rakip 2 oyuncunun arasından yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlak filelerle buluştu. 20
45+1. dakikada iki oyuncudan şık bir çalımla sıyrılan Campos'un pasında Yacine, sağdan ceza alanına girdi. Bu oyuncunun penaltı noktasına çevirdiği topa geriden gelen Bakasetas plase bir vuruşla ağlara gönderdi. 30
61. dakikada ani gelişen Alanyaspor atağında rakibinden sıyrılan Tayfur müthiş ara pasıyla topu Onur Bulut'u aktardı. Bu futbolcunun kaleye gönderdiği topu kaleci Şener üstten kornere tokatladı.

Stat: Bahçeşehir Okulları
Hakemler: Turgut Doman xx, Özgür Ertem xx, Ali Tuna
Alanyaspor: Haydar Yılmaz xx, Salih Uçan xx, Bakasetas xxx (Onur Bulut dk. 60 x) Baiano xxx, Kaan Kanak xx, Umut Güneş xx, Campos xxx, Tzavellas xxx (Hamza Özdemir dk. 80 x) Caulker xxx, Tayfur Bingöl xxx (Veysel Karanı Ünal dk. 70 x) Yacine Bammou xx
Yedekler: Eray Birniçan, Ceyhun Gülselam, Efecan Karaca, Papiss Demba Cisse, Junior Fernandes, Welinton Souza Sılva, Emmanouil Siopıs
Teknik Direktör: Erol Bulut
İnegölspor: Şener Özcan xx, Ömer Faruk Şenkan xx, Tayfun Pektürk xx, Selimcan Temel xx, Hacı Mustafa Karabulut xxx (Cumhur Yılmaztürk dk. 46 ?) Enes Bayır xx, Muharrem Ozan Cengiz xx (Ahmet Hakan Şahin dk. 73 ?) Ali Kemal Yükseker xx, Bilal Özdemir xx, Yasin Görkem Arslan xx, Raif Demir xx (Niyazı Batuhan Salman dk. 46 x)
Yedekler: Sabri Gündoğan, Gökhan Kurumuş, Emir Özsoy, Orhan Evci
Teknik Direktör: Murat Yoldaş
Goller: Bakasetas (dk. 24), Bammou (dk. 44), Bakasetas (dk. 45+1) (Alanyaspor)
Sarı kart: Muharrem Cengiz (İnegölspor)

ANTALYA

29 Ekim 2019 Salı

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