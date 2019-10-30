Bu adanın tek sahibi keçiler

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Bu adanın tek sahibi keçiler

DHA

ANTALYA'nın Demre ilçesindeki 145 dönümlük Aşırlı Adası'na 16 yıl önce bırakılan dağ keçilerinin sayısı zamanla artış gösterdi. Bugün adanın tek sahibi haline gelen keçiler, bölgedeki yatçılar tarafından besleniyor.

ANTALYA'nın Demre ilçesindeki 145 dönümlük Aşırlı Adası'na 16 yıl önce bırakılan dağ keçilerinin sayısı zamanla artış gösterdi. Bugün adanın tek sahibi haline gelen keçiler, bölgedeki yatçılar tarafından besleniyor.
Kekova Koyu'nda yer alan Gökkaya'da 145 dönüm büyüklüğündeki Aşırlı Adası, makilik ve çam ormanlarıyla kaplı. Neredeyse tamamı kayalık olan adaya, 2003 yılında sahipleri tarafından dağ keçileri bırakıldı. 2004 yılında Demre Mal Müdürlüğü'nün açtığı dava sonucu, o dönemdeki sahiplerinden alınan Aşırlı Adası, Hazine'ye verildi. Birinci derecede sit alanı ve koruma altında olan adaya geçmişte bırakılan dağ keçileri, zaman zaman kaçak avlanmasına rağmen çoğaldı.
YATÇILAR YEMEK BIRAKIYOR
Günümüzde sayıları bilinmeyen dağ keçileri, Aşırlı Adası'nın tek sahibi konumunda. Adanın batısındaki ve kuzeyindeki Gökkaya Koyu'na bakan bölümlerde 30'lu ve 50'li gruplar halinde dağ keçileri görülüyor. Bölgede yatları ile gezenler zaman zaman keçilere yiyecek bırakıyor. Kekova turuna çıkan bazı yatçılar, akşamüstü su içmek için sahile inen keçileri turistlere gösterirken bazıları ise adadaki kuyudan su alarak keçilere veriyor. Yatçılar keçilerin kaçak olarak avlandığını belirterek, bunun önleminin alınmasını ve keçilerin adadaki sayısının artmasını istiyor.
'GÜN GEÇTİKÇE ÇOĞALIYORLAR'
Keçilere yiyecek getiren Kekova'da deniz fotoğrafçılığı yapan Turgut Selçuk, "Bu keçiler turistlerden büyük ilgi görüyor. Ayrıca burası doğal bir hayvanat bahçesi haline geldi. Bundan 1520 yıl önce bir iş adamı tarafından bu hayvanlar buraya bırakıldı. Doğal şartlarda bunlar burada yetişti ve büyüdü. Çoğalıyorlar gün geçtikçe. Turizme, ülke ekonomisine büyük yarar sağlıyor" dedi.
'TURİSTLERİN İLGİSİNİ ÇEKİYOR'
Yatçı Ahmet Kocabaş da "Güzel adamızda dağ keçileri mevcut. Bunlar ülke turizmi için, Demre turizmi için güzel bir kazanç. Buraya Kekova turuna gelen turistlere, dağ keçilerini gösterdiğimiz zaman fotoğraflıyor ve ilgilerini çekiyor. Bu da bizim için artısı olan bir durum" diye konuştu.

ANTALYA

30 Ekim 2019 Çarşamba

  • İMSAK 05:51
  • GÜNEŞ 07:12
  • ÖĞLE 12:46
  • İKİNDİ 15:44
  • AKŞAM 18:11
  • YATSI 19:26
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Konuşmayı unutturan park cezası
YEREL HABERLER Konuşmayı unutturan park cezası
İki kez ameliyat masasından kalktı, üçüncüde sağlığına kavuştu
YEREL HABERLER İki kez ameliyat masasından kalktı, üçüncüde ...
Kaş’ta Cumhuriyet yürüyüşü ve fener alayı
YEREL HABERLER Kaş’ta Cumhuriyet yürüyüşü ve fener alayı
Aytemiz Alanyaspor - İnegölspor maçının ardından
YEREL HABERLER Aytemiz Alanyaspor - İnegölspor maçının ardından
Alanyaspor - İnegölspor maçının ardından Erol Bulut: “Kazanmamız gereken bir maçtı” Murat Yoldaş:“Alanyaspor’a kupada başarılar diliyorum”
YEREL HABERLER Alanyaspor - İnegölspor maçının ardından Erol Bulut: ...
Aytemiz Alanyaspor - İnegölspor: 3-0
YEREL HABERLER Aytemiz Alanyaspor - İnegölspor: 3-0
Ziraat Türkiye Kupası: Alanyaspor: 3 - İnegölspor: 0
YEREL HABERLER Ziraat Türkiye Kupası: Alanyaspor: 3 - İnegölspor: 0
Antalya'da Fener Alayı düzenlendi
YEREL HABERLER Antalya'da Fener Alayı düzenlendi
Antalya akşamını Cumhuriyet meşaleleri aydınlattı 600 metrelik Türk bayrağı binlerce Antalyalı tarafından taşındı
YEREL HABERLER Antalya akşamını Cumhuriyet meşaleleri aydınlattı 600 ...
Yönetmen önce sert çıktı, sonra özür diledi
YEREL HABERLER Yönetmen önce sert çıktı, sonra özür diledi
4 gündür oğlundan haber alamıyor
YEREL HABERLER 4 gündür oğlundan haber alamıyor
Başkan Uysal, “Cumhuriyete bağlılığımız eksilmesin”
YEREL HABERLER Başkan Uysal, “Cumhuriyete bağlılığımız eksilmesin”
Çaldıkları telefonu satmaya çalışırken yakalandılar
YEREL HABERLER Çaldıkları telefonu satmaya çalışırken yakalandılar
Turistlerin Cumhuriyet Bayramı kutlaması
YEREL HABERLER Turistlerin Cumhuriyet Bayramı kutlaması
Bedenleriyle ay yıldız oluşturup, kumaşları birleştirerek Türk bayrağı yaptılar
YEREL HABERLER Bedenleriyle ay yıldız oluşturup, kumaşları ...
Yerleşik yabancılar, cumhuriyet coşkusuna eşlik etti
YEREL HABERLER Yerleşik yabancılar, cumhuriyet coşkusuna eşlik etti
Başkan Uysal, “Cumhuriyete bağlılığımız eksilmesin”
YEREL HABERLER Başkan Uysal, “Cumhuriyete bağlılığımız eksilmesin”
TIR, duraktaki midibüse çarptı: 1 yaralı
YEREL HABERLER TIR, duraktaki midibüse çarptı: 1 yaralı
Antalya’da hayvan ağılında uyuşturucu yakalandı
YEREL HABERLER Antalya’da hayvan ağılında uyuşturucu yakalandı
KKTC Antalya Turizm Fuarında KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel: "2020 yılı için güzel geri dönüşüm aldık"
YEREL HABERLER KKTC Antalya Turizm Fuarında KKTC Turizm ve Çevre ...
TCG Poyraz, Kaş'ta Ziyarete Açıldı
YEREL HABERLER TCG Poyraz, Kaş'ta Ziyarete Açıldı
Altın Portakal Sinema Okulu’na 150 Öğrenci!
YEREL HABERLER Altın Portakal Sinema Okulu’na 150 Öğrenci!
4 gündür kayıp oğluna seslendi: Yalvarıyorum, dön gel artık
YEREL HABERLER 4 gündür kayıp oğluna seslendi: Yalvarıyorum, dön gel ...
Doğum günü sürprizi hastanede bitti Eşine doğum günü sürprizine giden motosiklet sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Doğum günü sürprizi hastanede bitti Eşine doğum günü ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X