Cumhuriyet için yüzdüler

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Cumhuriyet Kupası'nda yarışan Antalyaspor yüzme takımı, şampiyonadaki 32 altın madalyanın 26'sını alarak başarı gösterdi.

Antalyaspor yüzme takımı, 2829 Ekim tarihlerinde Muratpaşa Belediyesi Süleyman Erol Yüzme Havuzu’nda düzenlenen Cumhuriyet Kupası müsabakalarına katıldı. Takım, ilk gününde 16 altın madalyanın 12’sini, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda devam eden 910 yaş müsabakasında ise 16 altın madalyanın 14’ünü aldı. 9 Antalya kulübünün yanı sıra, Salihli Spor Kulübü ve Fenerbahçe Spor Kulübü gibi kulüplerin de katıldığı yarışlarda 193 sporcu Cumhuriyet için kulaç attı.

ANTALYA 30 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:51

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