Lale Müldür ve Osman Şahin’e onur ödülü

Muratpaşa Belediyesi’nin bu yıl 4’üncüsünü düzenleyeceği Antalya Edebiyat Günleri’nde onur ödülleri “Seni bu denli yıktıkları için/ Yaşamın gizini vereceğim sana” dizeleriyle bilinen Destina’nın şairi Lale Müldür ve Köy Enstitüsü kökenli yazarlarının önemli temsilcisi Osman Şahin’e takdim edilecek.

Antalya’da Muratpaşa Belediyesi’nin düzenlendiği Antalya Edebiyat Günleri’nde geleneksel olarak verilen onur ödüllerinin bu yılki sahipleri belli oldu. 79 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek Antalya Edebiyat Günleri’nde geçmiş yıllarda Ahmet Telli, Adnan Özyalçıner, İnci Aral, Zülfü Livaneli ve Firüzan’a takdim edilen onur ödülü bu yıl iki isme birden verilecek.

Antalya Edebiyat Günleri onur ödülü bu yıl Lale Müldür ve Osman Şahin’e takdim edilecek. 8 Kasım Cuma akşamı Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde düzenlenecek geceyle ödülleri takdim edilecek isimlerden Lale Müldür’ün yıl içinde Yapı Kredi Yayınları’ndan ‘Tehlikeliydi biliyorum’ isimli şiir kitabı yayımlandı. Müldür, modern şiir geleneği içinde evrensel düzeyde nirengi oluşturabilecek şairlerden biri olarak değerlendiriliyor.

Onur ödülü alacak bir diğer isim Osman Şahin ise Diyarbakır Dicle Köy Enstitüsü mezunu. Şahin, aralarında Yunus Nadi’nin de bulunduğu çok sayıda öykü ödülünün yanı sıra 1999 Antalya Altın Portakal Film Festivali Yaşam Boyu Onur Ödülü’nü de aldı.

ANTALYA 30 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:51

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