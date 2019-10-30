Finike'de Fener alayı

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Antalya'nın Finike ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 96’ncı yıldönümü kutlamaları önce fener alayı yürüyüşü ile başladı, Sanatçı Serpil Efe konseriyle devam etti.

Düzenlenen bayram kutlamalarına Kaymakam Ergün Baysal, Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, Cumhuriyet Başsavcısı Uygur Kaan Arısoy, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen Alper Yalçın, İlçe Emniyet Müdürü Cevdet Arıcı, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kapalı pazar yerinden başlayan fener alayı yürüyüşü, Eski Hükümet Konağı arkasında son buldu.Fener alayı yürüyüşünün ardından sanatçı Serpil Efe sahne aldı.

ANTALYA 30 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:51

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