‘Mutlu Pazar’ operasyonuna 6 tutuklama

Antalya'da semt pazarlarında vatandaşların çantalarından cüzdanlarını, telefonlarını ve değerli eşyaların çalınmasına yönelik düzenlenen 'Mutlu Pazar' operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, son dönemde semt pazarlarında hırsızlık olaylarının artması üzerine çalışma başlattı. 'Mutlu Pazar’ ismiyle yapılan eş zamanlı operasyonda, 9 ayrı adreste 8 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarına yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca, esrar maddesi, 2 adet kurusıkı tabaca, hırsızlık yoluyla çalınan telefonlar ve suçta kullandıkları kıyafetler ele geçirildi.

Şüphelilerin çok sayıda “Hırsızlık” ve “Yankesicilik Suretiyle Hırsızlık” suçlarından suç kayıtlarının olduğu, şüphelilerden A.A. ve T.L.’nin bu suçlardan kesinleşmiş hapis cezalarının ve aranmalarının olduğu, diğer şüphelilerin de aynı tür suçlardan çok sayıda suç kayıtlarının bulunduğu tespit edildi.

2 zanlı işlemlerinin ardından ifadesi alındıktan sonra cumhuriyet savcısının talimatıyla serbest bırakılırken 6 şahıs cumhuriyet başsavcılığınca haklarında yapılan işlemlerin ardından sevk edildikleri Antalya Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

ANTALYA 30 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:51

GÜNEŞ 07:12

ÖĞLE 12:46

İKİNDİ 15:44

AKŞAM 18:11

YATSI 19:26

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.