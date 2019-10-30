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Antalya’da Cumhuriyet Bayramı coşkusu meydanlara sığmadı On binler fener alayı ve Volkan Konak ...

İHA

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Antalya'da, Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği fener alayı ve Volkan Konak konseri ile büyük coşku içinde kutlandı. On binlerin akın ettiği kutlamalarda Antalyalılar meydanlara sığmadı.

Antalya’da Cumhuriyet Bayramı coşkusu meydanlara sığmadı On binler fener alayı ve Volkan Konak konseriyle Cumhuriyet’i kutladı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Antalya’da, Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği fener alayı ve Volkan Konak konseri ile büyük coşku içinde kutlandı. On binlerin akın ettiği kutlamalarda Antalyalılar meydanlara sığmadı.
Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Cumhuriyet için Antalya El Ele Platformu’nun birlikte düzenlediği fener alayı Konyaaltı Varyant’tan başlayıp Cumhuriyet Meydanı’nda son buldu. Fener alayına katılan on binlerce Antalyalı 400 metrelik dev Türk Bayrağı ve Atatürk posteri taşıyarak meşaleler eşliğinde yürüdü.
Fener alayında Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, CHP Antalya Milletvekilleri Çetin Osman Budak, Rafet Zeybek, Cavit Arı, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, CHP Antalya İl Başkanı Ahmet Kumbul, Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı İbrahim Daş, STK temsilcileri, 'Cumhuriyet için Antalya el ele' yazılı pankart taşıdı. Marşlar ve sloganlarla cumhuriyeti kutlayan Antalyalılar renkli görüntüler oluşturdu. Konyaaltı Caddesi’ndeki apartmanlarda yaşayan vatandaşlar da bayraklarıyla yürüyüşe destek verdi.

“Cumhuriyetimize sahip çıkmaya devam edeceğiz”
Cumhuriyet Meydanı’nı dolduran Antalyalılara seslenen Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, “Bugün tam 96 yıl önce yüce Türk milletimizin bağımsızlığının, özgürlüğünün güvencesi olan cumhuriyetimiz kuruldu. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını ve tüm şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi minnetle anıyor, önlerinde saygıyla eğiliyorum. Dün olduğu gibi bugün de, yarın da Cumhuriyetimize, demokrasimize ve Atatürk’e sahip çıkmaya devam edeceğiz” dedi.

Başkan Böcek, şöyle devam etti:
"Ben andımızla, 23 Nisan, 19 Mayıs, 30 Ağustos’la, Cumhuriyet Bayramı ile büyüdüm. Allah’ın izni, sizlerin desteği ile birlikte Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün yolunda, devrimlerine inanarak büyümeye devam edeceğiz. Bu birlik ve beraberliğimizi hiç kimse bozamayacak. Al bayrağımız dalgalanmaya devam edecek, ezanımız susmayacak. Cumhuriyet Bayramı'mız kutlu olsun."

Volkan Konak konseri
Fener alayının ardından Büyükşehir Belediyesi tarafından Cumhuriyet Meydanı’nda Volkan Konak konseri düzenlendi. On binlerin ellerinde Türk bayrakları ile akın ettiği Cumhuriyet Meydanı kırmızı beyaza boyandı. Ünlü sanatçı Volkan Konak, şarkılarını meydanı dolduran Antalyalılarla birlikte seslendirdi. Cumhuriyet Meydanı’nı dolduran on binlerce vatandaş, sanatçının şarkılarına telefon ışıkları ile eşlik etti. Cumhuriyet coşkusunun katlandığı gecede Başkan Muhittin Böcek, Volkan Konak’a Atatürk portresi ve çiçek takdim etti.

ANTALYA

30 Ekim 2019 Çarşamba

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