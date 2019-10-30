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ASAT Heyeti, Gündoğmuş ve Manavgat yatırımlarını inceledi

İHA

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü ilçeleri ziyaret ederek, yatırımları denetlemeye ve sorunları yerinde denetmeye devam ediyor. İlki Akseki ve İbradı'ya yapılan inceleme ziyaretlerinin ikincisi Gündoğmuş ve Manavgat'a gerçekleştirildi.

ASAT Heyeti, Gündoğmuş ve Manavgat yatırımlarını inceledi

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü ilçeleri ziyaret ederek, yatırımları denetlemeye ve sorunları yerinde denetmeye devam ediyor. İlki Akseki ve İbradı’ya yapılan inceleme ziyaretlerinin ikincisi Gündoğmuş ve Manavgat’a gerçekleştirildi.
ASAT Genel Müdürlüğü’nün çeşitli kademelerinde görevli yönetici ve yetkili personelinden oluşan heyet önce Gündoğmuş’a, ardından Manavgat’a gitti. Buralarda şube müdürleri ve çalışanlarla buluşan ASAT ekibi, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Yapılan toplantılarda durum değerlendirmesi ile birlikte mevcut ihtiyaçlar da not edildi.
İlk durak Gündoğmuş
İlk olarak Gündoğmuş’a giden ASAT heyeti, ilçede devam eden faaliyetler konusunda şube müdürlüğü tarafından bilgilendirildi. Birim çalışanları, ilçe merkezi ve sürekli yerleşimler haricinde ayrıca 62 adet yaylaya hizmet verildiğini, zorlu coğrafi şartlarda mesai yaptıklarını aktardılar. İlçe içerisinde arazide gözlem yapan ve paket arıtma tesisi ile su depolarını yerinde gören 17 kişilik heyet daha sonra Gündoğmuş’tan ayrıldı.
Manavgat’ta ayrıntılı değerlendirme
Manavgat’ta personel ile Titreyengöl hizmet binasında buluşan ASAT heyeti ilçenin altyapı durumu ve şube çalışmaları hakkında detaylı olarak bilgilendirildi. Manavgat’ın geniş coğrafyasında yürüttükleri çalışmaları aktaran şube yetkilileri çeşitli konulardaki taleplerini de heyete ilettiler. Son 5 yılda ilçede sadece içme suyu konusunda 62 binden fazla arızaya müdahale edildiğini, 85 kilometreyi geçen imalat yapıldığını belirten ASAT Manavgat Şube Müdürlüğü, hazırladıkları dosyalarla 5 yıllık faaliyeti rakamlarla heyete sundur. Aynı sürede 26 binden fazla kanalizasyon sorununa da müdahale edildiği raporlarda yer aldı.
Depo arıtma ve su depoları incelendi
ASAT heyeti Titreyengöl’deki “Düzenli Kapalı Malzeme Deposu”nu inceledi. Bin metrekare kapalı alanlı depoda altyapı, içme suyu, yağmur suyu, kanalizasyon çalışmalarında ihtiyaç duyulan her türlü malzeme stoklanıyor. ASAT heyeti akşam saatlerinde Manavgat Atıksu Arıtma Tesisi’ne geçti. Burada tesis hakkında bilgi alan heyet, içme suyu depolarını da yerinde gördü.
Çalışmaları yerinde gören ASAT heyeti yerinde gerçekleştirilen haftalık inceleme ziyaretlerine belirlenen takvim doğrultusunda devam edecek.

ANTALYA

30 Ekim 2019 Çarşamba

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