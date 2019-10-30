Geçmeyen yüz ağrılarına dikkat Nöroloji Uzm. Dr. Yılmaz Niyazi Yazman: “Ağrı atakları hastalığın başlangıcında seyrek iken zamanla sıklaşır, hasta ilaç tedavisinden daha az fayda görmeye başlar” “Geçmeyen şiddetli ağrılarda depresyon ve intihar girişimleri dahi görülebilir”

Geçmeyen şiddetli yüz ağrıları hakkında açıklamada bulunan Nöroloji Uzm. Dr. Yılmaz Niyazi Yazman, hastalığın en çok yanakelmacık ve çene bölgesinde görüldüğünü ve tek taraflı gerçekleştiğini söyledi. Uzm. Dr. Yazman, "Ağrı atakları hastalığın başlangıcında seyrek iken zamanla sıklaşır, hasta ilaç tedavisinden daha az fayda görmeye başlar. Geçmeyen şiddetli ağrılarda depresyon ve intihar girişimleri dahi görülebilir” dedi.

Memorial Antalya Hastanesi Nöroloji Uzm. Dr. Yılmaz Niyazi Yazman, trigeminal nevralji (ani yüz ağrısı) ve tedavi yöntemleri hakkında bilgilendirmelerde bulundu. trigeminal sinirin, yüzdeki hissiyatı ve ısırma, çiğneme gibi hareketleri sağladığını belirten Uzm. Dr. Yazman, trigeminal nevraljinin ise, trigeminal sinirin dağılım alanında ani, şiddetli, kısa süreli ve çok şiddetli saniyeler süren ağrılar olduğunu kaydetti.

Halk arasında trigeminal nevraljinin, ani şiddetli yüz ağrısıdelirten hastalık olarak da bilindiğini söyleyen Yazman, genellikle yüzde ve tek taraflı gerçekleştiğini söyledi. Yılmaz Niyazi Yazman, bu rahatsızlığın 40 yaş üzeri kadınlarda daha sık görüldüğünü de sözlerine ekledi.



“İntihar girişimleri dahi görülebilir”

En çok yanakelmacık ve çene bölgesinde görülen hastalıkta ağrının tek taraflı gerçekleştiğini ifade eden Uzm. Dr. Yazman şu ifadeleri kullandı:

"Ağrıyı genellikle yüze dokunma, konuşma, yemek yeme, tıraş olma, diş fırçalama, soğuk gibi etkenler başlatır. Ağrı atakları hastalığın başlangıcında seyrek iken zamanla sıklaşır, hasta ilaç tedavisinden daha az fayda görmeye başlar. Geçmeyen şiddetli ağrılarda depresyon ve intihar girişimleri dahi görülebilir."

Hastalığın tanısında hastanın öyküsü, nörolojik muayene, EMG ve beyin MR gibi tetkikler kullanıldığını dile getiren Uzm. Dr. Yazman, “Tüm tetkiklerin normal olması durumunda nedeni bilinmeyen trigeminal nevraljiden söz edilir. Klasik trigeminal nevraljide hastalığın gerçek sebebinin ne olduğu bilinmemektedir. Trigeminal sinirin beyin sapından çıktığı yerde damar basısı ya da trigeminal sinirin beyin sapındaki duyu çekirdeğinde anormallik olduğu düşünülmektedir. Nevraljiye neden olan bir lezyon saptanırsa tedavi ona yönelik olmalıdır. Tedavide ilk tercih epilepside kullanılan ilaçlardır. İlaç tedavisi ile sonuç alınamayan vakalarda ağrıyan sinir dallarına müdahaleler ile tedaviye devam edilebilir. Bunlarla da yeterli sonuç alınamazsa suboksipital kraniotomi ameliyat seçenekleri gündeme gelir” dedi.



“Lokal steroid iğneleri ile ağrılardan kurtulabilirsiniz”

Nöroloji Uzm. Dr. Yılmaz Niyazi Yazman, sözlerini şöyle noktaladı:

"Trigeminal nevraljinin tedavisinde lokal steroid enjeksiyonu medikal tedavilere yanıt vermeyen hastalarda koronoid çentikten bir iğne ile girilerek etkilenen sinir dalı civarına enjekte edilerek yapılmaktadır. Enjeksiyonlardan sonra ağrı ya tamamen ortadan kalkmakta ya da rahatça tahammül edilebilir bir seviyeye inmektedir. Lokal steroid enjeksiyonu, seçilmiş hasta grupları için uygulanması kolay ve güvenli bir tedavidir."

ANTALYA 30 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:51

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