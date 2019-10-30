Antalya'da yaz bitmedi

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ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde tatil yapan yerli ve yabancı tatilciler ekim ayının son günlerinde güneşli havanın keyfini sahilde çıkardı.

Manavgat'ın başta Side bölgesinde olmak üzere çeşitli otellerde tatil yapan yerli ve yabancı turistler, güneşli havayı fırsat bilerek sahile akın etti. Hava sıcaklığının 27, deniz suyu sıcaklığının 25 derece olarak ölçüldüğü Manavgat'ta, plajda güneşlenen turistlerden bazıları kitap okudu, bazıları da denizde yüzdü. Sahilde bulunan su sporları aktiviteleriyle eğlenen turistler, bol bol yürüyüş yaptı.



ANTALYA 30 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:51

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