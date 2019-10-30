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Antalya’nın Alanya ilçesinde boşluğu olmasına rağmen asansör takılamayan apartmanda son katta oturan vatandaş çareyi vinç kiralamakta buldu. Apartmanın 4’üncü katında evi bulunan ve kalabalık bir nüfusa sahip vatandaş, pazardan aldığı çok sayıda poşetlerdeki ürünleri vinçle taşıdı. Apartman sakini, yaptığı eylemi sosyal medyadan paylaşıp "Önce tamam dediler, iş ciddiye binince vazgeçtiler" diyerek tepki gösterdi.

ANTALYA 30 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:51

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