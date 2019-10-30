Çaybaşı’da sona gelindi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Çaybaşı’da sona gelindi

İHA

Çaybaşı’da sona gelindi

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Çaybaşı Mahallesi’nde devam eden ikinci etap cadde ve sokak yenileme çalışmalarını yerinde inceledi. Uysal, “Bu etapla birlikte mahallemizde doğalgaz ve diğer altyapı çalışmaları tamamlanmış tüm cadde ve sokakların asfaltını yenilemiş olacağız” dedi.

Muratpaşa Belediyesi, Doğu Garajı bölgesini de içine alan Ali Çetinkaya, Cebesoy ve Değirmenönü caddeleri arasında bulunan Çaybaşı Mahallesi’nde ikinci etap cadde ve sokak yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Fen İşleri Müdürlüğü’nce gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında mahallede doğalgaz ve diğer altyapı yatırımları tamamlanan bölgelerde eski asfalt tamamen sökülüyor ve temizlik çalışmasının ardından cadde ve sokaklar sıcak asfaltla kaplanıyor.

Devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Uysal, Çaybaşı Mahallesi’nin Antalya’nın en eski yerleşim yerlerinden biri olduğunu söyledi. Mahallede 2015 yılında başlayan birinci etap çalışmaları kapsamında 13 bin 855 metrekarelik cadde ve sokakta sıcak asfalt çalışması yaptıklarını söyleyen Uysal, 20 sokağı kapsayan birinci etap çalışmaları sırasında 2 bin 344 ton asfalt kullanıldığını belirtti. Uysal, ikinci etap çalışmalarının ise 10 sokağı kapsadığını söyledi. İkinci etap çalışmalarında 18 bin 650 metrekarelik alanının asfalt programına alındığını aktaran Başkan Uysal, bu çalışmalar sırasında 3 bin 571 ton asfalt kullanılacağını da sözlerine ekledi.
İkinci etap çalışmalarında ekiplerin son 3 sokakta çalışmaya başladığını belirten Uysal, böylece, mahallede aralarında Değirmenönü Caddesi’nin de bulunduğu 30 cadde ve sokağın tamamen yenilenmiş olacağını belirtti. Uysal, “Bu etapla birlikte mahallemizde doğalgaz ve diğer altyapı çalışmaları tamamlanmış tüm cadde ve sokaklar sıfır asfaltla kaplanmış olacak” dedi.

ANTALYA

30 Ekim 2019 Çarşamba

  • İMSAK 05:51
  • GÜNEŞ 07:12
  • ÖĞLE 12:46
  • İKİNDİ 15:44
  • AKŞAM 18:11
  • YATSI 19:26
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Öldürdüğü arkadaşını kanala atmaya çalışırken yakalanan sanık, yeniden hakim karşısında
YEREL HABERLER Öldürdüğü arkadaşını kanala atmaya çalışırken ...
Arkadaş katili, cesedin yüzüne yumruk, sırtına tekme atmış
YEREL HABERLER Arkadaş katili, cesedin yüzüne yumruk, sırtına tekme ...
Mert Fırat ve Şebnem Bozoklu, jüride nasıl karar verdiklerini anlattı
YEREL HABERLER Mert Fırat ve Şebnem Bozoklu, jüride nasıl karar ...
Antalya’da kamyonet bariyerlere çarptı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Antalya’da kamyonet bariyerlere çarptı: 3 yaralı
(Özel) Asansörü olmayan binadaki dairesine pazar alışverişini vinçle çıkardı Komşularını ikna edemeyen asansörsüz bina sakininin görülmemiş eylemi Apartman sakinlerini asansör taktırmaya ikna edemedi, pazar alış verişi sonrası poşetler için vinç kiraladı
YEREL HABERLER (Özel) Asansörü olmayan binadaki dairesine pazar ...
Antalya'da yaz bitmedi
YEREL HABERLER Antalya'da yaz bitmedi
AÜ Turizm Fakültesi mezunlarını ağırladı
YEREL HABERLER AÜ Turizm Fakültesi mezunlarını ağırladı
Su altında bayrak açarak, Cumhuriyet Bayramı'nı kutladılar
YEREL HABERLER Su altında bayrak açarak, Cumhuriyet Bayramı'nı ...
Geçmeyen yüz ağrılarına dikkat Nöroloji Uzm. Dr. Yılmaz Niyazi Yazman: “Ağrı atakları hastalığın başlangıcında seyrek iken zamanla sıklaşır, hasta ilaç tedavisinden daha az fayda görmeye başlar” “Geçmeyen şiddetli ağrılarda depresyon ve intihar girişimleri dahi görülebilir”
YEREL HABERLER Geçmeyen yüz ağrılarına dikkat Nöroloji Uzm. Dr. ...
İç çamaşırında uyuşturucu ele geçirildi
YEREL HABERLER İç çamaşırında uyuşturucu ele geçirildi
Alanya'da uyuşturucu satıcısına 15 yıl 7 ay hapis cezası
YEREL HABERLER Alanya'da uyuşturucu satıcısına 15 yıl 7 ay hapis ...
Mobil Kuaför Tırı Gazipaşa ve Alanya’da
YEREL HABERLER Mobil Kuaför Tırı Gazipaşa ve Alanya’da
ASAT Heyeti, Gündoğmuş ve Manavgat yatırımlarını inceledi
YEREL HABERLER ASAT Heyeti, Gündoğmuş ve Manavgat yatırımlarını ...
Yankesiciler 'mutlu pazar' operasyonuyla yakalandı
YEREL HABERLER Yankesiciler 'mutlu pazar' operasyonuyla yakalandı
Denizde cumhuriyet coşkusu
YEREL HABERLER Denizde cumhuriyet coşkusu
Antalya’da Cumhuriyet Bayramı coşkusu meydanlara sığmadı On binler fener alayı ve Volkan Konak konseriyle Cumhuriyet’i kutladı
YEREL HABERLER Antalya’da Cumhuriyet Bayramı coşkusu meydanlara ...
Türk bilim insanına 'The Archer Huntington Ödülü'
YEREL HABERLER Türk bilim insanına 'The Archer Huntington Ödülü'
Serik'te Turizm Güzellik Yarışması
YEREL HABERLER Serik'te Turizm Güzellik Yarışması
Tenisle hayallerinin peşinde koşuyor
YEREL HABERLER Tenisle hayallerinin peşinde koşuyor
Altın Portakal'ın en sıkı takipçleri emekliler
YEREL HABERLER Altın Portakal'ın en sıkı takipçleri emekliler
Kumluca’da fener alayı
YEREL HABERLER Kumluca’da fener alayı
Tohum topları İbradı’ya bırakıldı
YEREL HABERLER Tohum topları İbradı’ya bırakıldı
‘Mutlu Pazar’ operasyonuna 6 tutuklama
YEREL HABERLER ‘Mutlu Pazar’ operasyonuna 6 tutuklama
Prof. Dr. Karakan: Bağırsak mikrobiyotası ikinci beynimiz
YEREL HABERLER Prof. Dr. Karakan: Bağırsak mikrobiyotası ikinci ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X