Çaybaşı’da sona gelindi

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Çaybaşı Mahallesi’nde devam eden ikinci etap cadde ve sokak yenileme çalışmalarını yerinde inceledi. Uysal, “Bu etapla birlikte mahallemizde doğalgaz ve diğer altyapı çalışmaları tamamlanmış tüm cadde ve sokakların asfaltını yenilemiş olacağız” dedi.



Muratpaşa Belediyesi, Doğu Garajı bölgesini de içine alan Ali Çetinkaya, Cebesoy ve Değirmenönü caddeleri arasında bulunan Çaybaşı Mahallesi’nde ikinci etap cadde ve sokak yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Fen İşleri Müdürlüğü’nce gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında mahallede doğalgaz ve diğer altyapı yatırımları tamamlanan bölgelerde eski asfalt tamamen sökülüyor ve temizlik çalışmasının ardından cadde ve sokaklar sıcak asfaltla kaplanıyor.



Devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Uysal, Çaybaşı Mahallesi’nin Antalya’nın en eski yerleşim yerlerinden biri olduğunu söyledi. Mahallede 2015 yılında başlayan birinci etap çalışmaları kapsamında 13 bin 855 metrekarelik cadde ve sokakta sıcak asfalt çalışması yaptıklarını söyleyen Uysal, 20 sokağı kapsayan birinci etap çalışmaları sırasında 2 bin 344 ton asfalt kullanıldığını belirtti. Uysal, ikinci etap çalışmalarının ise 10 sokağı kapsadığını söyledi. İkinci etap çalışmalarında 18 bin 650 metrekarelik alanının asfalt programına alındığını aktaran Başkan Uysal, bu çalışmalar sırasında 3 bin 571 ton asfalt kullanılacağını da sözlerine ekledi.

İkinci etap çalışmalarında ekiplerin son 3 sokakta çalışmaya başladığını belirten Uysal, böylece, mahallede aralarında Değirmenönü Caddesi’nin de bulunduğu 30 cadde ve sokağın tamamen yenilenmiş olacağını belirtti. Uysal, “Bu etapla birlikte mahallemizde doğalgaz ve diğer altyapı çalışmaları tamamlanmış tüm cadde ve sokaklar sıfır asfaltla kaplanmış olacak” dedi.

ANTALYA 30 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:51

GÜNEŞ 07:12

ÖĞLE 12:46

İKİNDİ 15:44

AKŞAM 18:11

YATSI 19:26

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.