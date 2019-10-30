Öldürdüğü arkadaşını kanala atmaya çalışırken yakalanan sanık, yeniden hakim karşısında

Antalya’da aynı evde yaşadığı arkadaşını bıçakla öldürdükten sonra sulama kanalına atmaya çalışırken polise yakalanan sanığın yargılanmasına devam edildi. Duruşmada dinlenen tanık, "Alacakaranlıkta huzurdaki sanığa benzeyen bir kişinin, başka birini yerde sürüklerken gördüm. Hatta bir ara durdu ve yerdeki kişinin yüzüne yumruk attı. Sonrasında beline doğru tekme attı. Kanala doğru sürüklüyordu" dedi.

Geçtiğimiz Mayıs ayında, Gazi Mahallesi 6597 Sokak'taki müstakil evde meydana gelen olayda, kağıt toplayıcılığı yapan Sadık Cantürk, evde Soner E. ve A.G. isimli kadınla tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Soner E., çiçek saksısını Sadık Cantürk’ün başına vurup yaraladı. Soner E., ardından Cantürk’ü 5 yerinden bıçaklayarak, öldürdü.

Soner E.’nin, bir kişinin cesedini kanala doğru sürükleyerek götürdüğünü görenler, durumu polise bildirdi. Soner E., ceset başında A.G ise evde gözaltına alındı. Soner E. ile A.G., polisteki ifadelerinin ardından 'kasten adam öldürme' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. A.G. serbest bırakılırken Soner E. tutuklandı.

Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesinde, Soner E.’nin yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya, tutuklu sanık ve avukatı katıldı.



"Maktulü 3 yıldır tanırım"

Maktulü 3 yıldır tanıdığını ifade eden sanık, maktulün ev aradığını, kendisinin de ev aramasında ona yardım ettiğini belirtti. Bir süre maktulle aynı evde yaşadığını ifade eden sanık Soner E., “Alacaklıları eve gelmeye başlayınca evi terk ettim. Telefonumu değiştirdim. Beni yeni evimde buldu. Eşyalarının bir süreliğine bende kalmasını istedi. Ben de kabul ettim. Sonrasında gitti. Çalıştığı iş yerinde düşmüş ve rahatsızlanmış. Sonra tekrar geldi. Bana kalacak yerinin olmadığını ve bende kalmak istediğini söyledi. Yanımda olan kız arkadaşım da iyileşene kadar kalabileceğini söyledi. Ardından iki üç gün eve gelmeyince iyileştiğini ve artık ben de kalmayacağını düşündüm" şeklinde konuştu.

Savunmasına olay gününü anlatarak devam eden sanık, şu ifadeleri kullandı:

"Olay günü kız arkadaşım evdeyken maktul geldi. Benimle konuşmak istediğini söyledi. Ben de kız arkadaşım dahil hepimizin alkollü olduğunu ve sonra konuşmamız gerektiğini söyledim. Kız arkadaşımı evden göndermem için bana hakaret etmeye başladı. O yine birlikte, aynı evde kalmamızı istedi. Gitmesini, sonra gelmesini istedim. Alkollüydü. Evde onu kendi eşyalarının olduğu odada yatağa yatırdım. Bağırmaya başladı. Polisin gelebileceğini söyledim ama dinlemedi. Kız arkadaşım markete giderken bende kendi odama geçtim. Maktul hala küfür edip bağırmayı sürdürdü. Odama gelip bana sert bir cisimle vurdu. Beni vücudumun çeşitli yerlerinden yaraladı. Masa üstünde meyve bıçağı vardı. Ona uzanınca ben hızlı davrandım ve bana zarar vermesin diye bıçağı aldım. Maktul beni darp etmeye devam edince bende bıçağı salladım. O sırada odadan koridora çıkmıştık. Hala sopa ile bana saldırınca kendimi korumak için bıçağı yine salladım ve nerelerine geldiğini hatırlamıyorum. Onu sonra dışarıya kapının önüne bıraktım” ifadelerini kullandı.

Sanık Soner E., “İstemeden de olsa bir kişinin ölümüne neden olduğum için üzgünüm” dedi.

Ardından duruşmada tanık İ.A. dinlendi. Olay günü gürültü üzerine balkona çıktığını söyleyen tanık, “Alacakaranlıkta huzurdaki sanığa benzeyen bir kişinin, başka birini yerde sürüklerken gördüm. Hatta bir ara durdu ve yerdeki kişinin yüzüne yumruk attı. Sonrasında beline doğru tekme attı. Kanala doğru sürüklüyordu. Ardından gece bekçilerinin bir kadını getirdiğini gördüm” diye konuştu.

Mahkeme heyeti sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

ANTALYA 30 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:51

GÜNEŞ 07:12

ÖĞLE 12:46

İKİNDİ 15:44

AKŞAM 18:11

YATSI 19:26

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