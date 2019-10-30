Kemerspor 2003 - Kasımpaşa: 2-3 (Ziraat Türkiye Kupası)

STAT: Kemer İlçe Stadyumu

HAKEMLER: Yiğit Arslan (xxx), Ata Yıldırım (xxx), Hüseyin Aylak (xxx)

KEMERSPOR 2003: Faik (xx)Hüseyin (xx)(Dk.76 Fahri), Reha (xx)(Dk.73 Murat), Onur (xxx), Kemal (xx), Umut (xx)(Dk.46 Oğuz xx), Semih (xx), Samet (xx), Şiyar (xx), Tolgahan (xx), Berkay (xxx)

KASIMPAŞA AŞ: Ramazan (xx)Uğurcan (xx), Yusuf (xx)(Dk.70 Batuhan xx), Abdul (xx), İlhan (xx), Oliver (xx), Çağtay (xx), Jorge (xx), Furkan (xx), Özgür (xxxx) (Dk.88 Emre), Azad (xx)(Dk.58 Mustafa xx)

GOLLER: Dk.12 Berkay, Dk.87 Murat (Kemerspor 2003), Dk.4 Şiyar (KK), Dk.17 (penaltı), Dk.60 (penaltı) Özgür Çek (Kasımpaşa AŞ)

SARI KARTLAR: Dk. 45+2 Onur Okan, Dk. 57 Tolgahan Kumbasar (Kemerspor 2003), Dk. 28 İlhan Depe, Dk 48 Çağtay, Dk. 73 Uğurcan Yazğılı (Kasımpaşa A.Ş.)

KIRMIZI KART: Dk.50 Samet (Kemerspor 2003)Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü tur eleme mücadelesinde Kemerspor 2003, sahasında Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'ya 3-2 yenildi. Konuk takım bu galibiyetle bir üst tura yükselen taraf oldu.

4'üncü dakikadaki Kasımpaşa atağında, Kemerspor ceza alanının sağ çaprazında serbest vuruş kullanan Özgür Çek ceza alanına ortaladı. Karambolda topa son dokunan Kemersporlu Şiyar kendi ağlarına gönderdi: 0-1.

12'nci dakikada korner atışı kazanan Kemerspor'da bu atışı Onur Okan kullandı. Ceza alanına havadan gelen topa iyi yükselen Berkay kafayla takımına beraberliği getirdi: 1-1.

16'ncı dakikadaki Kasımpaşa atağında topla Kemerspor ceza alanına kadar giren Azad, Semih'in müdahalesiyle yerde kaldı. Bu pozisyonda orta hakem Yiğit Arslan penaltı noktasını gösterdi.

17'nci dakikada Kasımpaşa'nın penaltı vuruşunu Özgür Çek kullandı ve plase vuruşla kaleciyle topu ters köşelere göndererek takımını 2-1 öne geçirdi.

50'nci dakikada Kasımpaşalı futbolcu Uğurcan'a faul yapan Samet ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

55'inci dakikadaki Kasımpaşa atağında orta alanda topla buluşan Yusuf tek başına Kemerspor ceza alanına kadar girdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Yusuf'un şutu üst direkten tekrar oyun alanına döndü.

59'uncu dakikadaki Kasımpaşa atağında topla buluşan Özgür Çek'e Kemerspor'dan Berkay'ın müdahalesinde orta hakem Yiğit Arslan yeniden penaltı noktasını gösterdi.

60'ıncı dakikada penaltıyı yine Özgür Çek kullandı. Sert ve plase vuruş yapan Özgür Çek'in şutu ağlarla buluştu: 1-3.

87'nci dakikadaki Kemerspor atağında Onur Okan'ın, Kasımpaşa ceza alanına verdiği pasla buluşan Oğuzhan bekletmeden topu ceza alanı içersinde daha uygun pozisyondaki Murat Sevimliler'e yolladı. Alçaktan gelen topa eğilerek kafa vuran Murat'ın şutu ağlarla buluştu: 2-3.



ANTALYA 30 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:51

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