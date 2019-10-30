Konyaaltı Belediyesi’nden “Cumhuriyet” turnuvası

Konyaaltı Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Futbol Turnuvası, düzenlenen kupa töreniyle son buldu.

Konyaaltı Toros Mahallesi Spor Tesislerinde Antalya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF), Bülent Demirspor ve DSİ Spor işbirliğiyle düzenlenen turnuvada 13 takım mücadele etti.

Yaklaşık 150 öğrencinin katıldığı turnuvada 2010 yaş grubu final müsabakası Akrepspor ile Haşim İşcanspor arasında oynandı. Kazanan ise Akrepspor oldu. Turnuvanın 2011 yaş grubu müsabakası ise Bülent Demirspor ile Laraspor arasında oynandı. Bu karşılaşmayı ise Bülent Demirspor kazandı.

Kapanış töreninde konuşan Konyaaltı Belediyesi Spor İşleri Müdürü Mehmet Batı, Cumhuriyet Bayramının 96. yıldönümü dolayısıyla bu turnuvayı düzenlediklerini söyledi. Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve tüm şehitleri rahmetle andıklarını belirten Mehmet Batı, "Bu turnuvanın kaybedeni yoktur. Dostluk ve kardeşlik kazanmıştır. Katılan tüm okullara teşekkür ederim. Öğrencilerimizin gözlerinden öpüyorum" dedi.

Konuşmaların ardından dereceye giren takımlara kupalara verildi. Aileler ise bu anı fotoğraflayarak ölümsüzleştirdi.

ANTALYA 30 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:51

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