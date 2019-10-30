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ALKÜ’de festival coşkusu

İHA

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ), 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında, Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu ile Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın katkılarıyla, 'Herkes İçin Spor Festivali' organizasyonuna ev sahipliği yaptı.

ALKÜ’de festival coşkusu

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ), 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında, Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu ile Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın katkılarıyla, 'Herkes İçin Spor Festivali' organizasyonuna ev sahipliği yaptı.

Festivale, ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan, Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi (AHEP) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Durdu Öner, Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu Başkanı Yasin Bölükbaşı, Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Doç. Dr. Burhanettin Hacıcaferoğlu, Ak Parti İl Başkanı Mustafa Toklu, Alanya İlçe Gençlik Spor Müdürü Erdal Tamrak, ALKÜ akademik ve idari personeli ile öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

“Hedef kitlemizde en önemli unsur çocuklar ve kadınlardır”
Herkes İçin Spor Federasyonu’nun sadece branşlarda başarıyı değil aynı zamanda 3’ten 93’e herkese sağlıklı yaşam biçimini ve hareket etmeyi aşılamak için faaliyet gösterdiğini ifade eden Yasin Bölükbaşı, “Öncelikle bizim hedef kitlemizde en önemli unsur çocuklar ve kadınlardır. Kadınları önemsiyoruz çünkü çocukları yetiştiren ve onları hayata hazırlayan onlara her şeyi aşılayan kişiler annelerimizdir. Onlar çocuklarına sağlıklı yaşam bilincini aşılamakla yükümlülerdir. Herkes İçin Spor Federasyonu’nun vermiş olduğu ilk mesaj evlerin hanımlarına; çocuklarına sağlıklı yaşam bilincini aşılamakla mükellefler” diye konuştu.

Ardından ev sahibi olarak konuşmasını gerçekleştiren Rektör Prof. Dr. Ekrem Kalan, “Cumhuriyetimizin ilanının 96. Yıldönümünü Milletçe büyük bir gurur ve coşku içinde kutladığımız bu anlamlı günde, öncelikle tüm halkımızın ve Alanyalıların Cumhuriyet Bayramını kutluyor, sizlere sevgi ve saygılarımı sunuyorum” dedi.

Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın himayelerinde Türkiye Herkes için Spor Federasyonu öncülüğünde gerçekleştirilen festivale ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyduğunu dile getiren Rektör Kalan, “Spor, insan hayatının olmazsa olmazı, verdiği disiplin ve kazanma arzusuyla insana hayatta karşılaşacağı zorluklar ile savaşmayı aşılayan vazgeçilmez bir unsurdur. Bu doğrultuda bugün böyle bir organizasyonu üniversitemizde düzenliyor olmaktan hem şahsım hem de üniversitem adına büyük mutluluk duymaktayım. Gerçekleştirilecek etkinlik, yarışma ve gösterilerle güzel bir festivale ev sahipliği yapıyoruz. Bu festivalin Alanya’mızda ve Üniversitemizde gerçekleşmesini sağlayan başta Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na ve Türkiye Herkes için Spor Federasyonu Başkanı Yasin Bölükbaşı’na minnetlerimi sunar, bu organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.

Konuşmaların ardından Rektör Prof. Dr. Ekrem Kalan ve protokol heyeti pedalcar ile temsili yarışa katıldı. Kurulan kısa parkuru Rektör Kalan birincilik ile tamamladı.
Ardından devam eden festivalde ALKÜ Geleneksel ve Modern Dans Grubu tarafından sergilenen halk oyunları gösterileri büyük beğeni topladı. Herkes İçin Spor Festivali, otizmli çocukların paten ve kaykay gösterileri ile ALKÜ Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri tarafından sergilenen step aerobik koreografisinin ardından süregelen çeşitli gösteri ve yarışmalar ile gün boyu devam etti.

ANTALYA

30 Ekim 2019 Çarşamba

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