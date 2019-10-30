Jandarma, çocukları sinemaya götürdü

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Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 18 öğrenciye vizyona giren animasyon filmi izlettirildi.

Antalya Valiliği’nin uyuşturucu ve madde bağımlılığıyla mücadele konusunda verdiği direktif doğrultusunda, Antalya İl Jandarma Komutanlığı’nca, ‘Çocuk ve gençleri koruma sosyal projesi’ başlatıldı.

Proje kapsamında, Antalya İl Jandarma Komutanlığı Çocuk ve Kadın Kısım Amirliği ve Finike Merkez Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Finike’de öğrenim gören 18 öğrenci ve 2 öğretmen ile birlikte sinemaya gidilerek, öğrencilere vizyona giren animasyon filmi izlettirildi.

Filmin ardından Antalya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tekin Aktemur öğrencileri makamında ağırlayarak, çeşitli hediyeler verdi. Hediyelerin ardından ise öğrencilere, İl Jandarma Komutanlığı kışlası gezdirilerek, tanıtımı yapıldı.

ANTALYA 30 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:51

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