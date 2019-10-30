Kaymakam Yiğit’ten otizmli öğrencilere ziyaret

– Manavgat Kaymakamı Dr. Mustafa Yiğit, Yunus Emre İlköğretim okulu bünyesinde otizmli öğrencilerden oluşan özel eğitim sınıflarını ziyaret etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Muammer Sarıdemir ve okul idaresinin hazır bulunduğunu ziyarette, Kaymakam Dr. Mustafa Yiğit, otistik öğrencilerle tek tek ilgilenip hediye dağıttı.

İlköğretim bünyesindeki özel eğitim sınıfları hakkında bilgiler veren Okul Müdürü Barış Coşar, “Okulumuz Yunus Emre İlköğretime bağlı 5 derslikten oluşan ek bir binadır. Okulumuzda sabahçı ve öğlenci olmak üzere ikili eğitim verilmektedir. Sabah 3 öğrenci ve 2 öğretmenden oluşan anasınıfı şubemiz, öğle ise 4’er öğrenci 2’şer öğretmenden oluşan üç sınıf hafif ilkokul, 3 öğrenci 2 öğretmenden oluşan bir sınıf orta ağır, 4 öğrenci 2 öğretmenden oluşan bir sınıfta hafif ortaokul bulunmaktadır. Sabah ve öğle grubu olarak 22 öğrenci mevcuttur. Öğrencilerimiz hafif ,orta ağır otizmlilerdir. Sınıflar birleştirilmiş sınıftır" şeklinde konuştu.

ANTALYA 30 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:51

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