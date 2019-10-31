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AKDENİZ'de, Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında, Richter ölçeğine göre, 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre, saat 10.06'da, Akdeniz'de 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Antalya'nın Kaş ilçesinin 12,67 kilometre açığındaki depremin 7,31 kilometre derinlikte olduğu kaydedildi.



ANTALYA 31 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:52

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