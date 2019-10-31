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Bocce Volo Milli Takımı'nda hedef dünya şampiyonluğu 

DHA

BOCCE Volo Milli Takımı, Mersin'de yapılacak 2-9 Kasım tarihleri arasında yapılacak Dünya Şampiyonası hazırlıklarını Antalya'nın Kemer ilçesinde yaptı. Kadın Milli Takımı'nın Avrupa kıtası birincisi sıfatıyla seri başı olarak katılacağı turnuvada millilerin tek hedefi şampiyonluk.

BOCCE Volo Milli Takımı, Mersin'de yapılacak 2-9 Kasım tarihleri arasında yapılacak Dünya Şampiyonası hazırlıklarını Antalya'nın Kemer ilçesinde yaptı. Kadın Milli Takımı'nın Avrupa kıtası birincisi sıfatıyla seri başı olarak katılacağı turnuvada millilerin tek hedefi şampiyonluk.
Volo Dünya Şampiyonası için kadın ve erkek milli takım sporcuları bir hafta Kemer'de kamp yaptı. Birçok bireysel dereceleri bulunan milli sporcular şampiyona için Kemer'de her gün 5 saatlik idmanlarla yarışmaya hazırlandı. Kendilerini tam anlamıyla hazır hisseden sporcuların tek hedefi ise şampiyon olabilmek. Şampiyonada Kadın Milli Takımı, Avrupa kıtası birincisi olarak seri başı durumunda yer alacak.
"ŞAMPİYONAYA TAM ANLAMIYLA HAZIRIZ"
Mersin'den milli takıma seçilen Uludağ Üniversitesi öğrencisi Mehmet Can Yakın (21), "Bu sporu 2012 yılından beri yapıyorum. Yaklaşık 2014'ten beri milli takımda yer alıyorum. 2 hafta önce İtalya'da düzenlenen Ümitler Dünya Şampiyonası'nda üçüncü oldum. Şimdi kendi evimde, Mersin'de Dünya Büyükler Volo Şampiyonası'nda yarışma fırsatı buldum. Kendi evimde de yaptığım dereceyi tekrarlamak ve daha iyisini yapmak istiyorum. Takım olarak şu an gayet iyi durumdayız. Türk Milli Takımı'nın seçilmiş kişileri olarak buradayız. Kemer'de bir kamp sürecimiz oldu. Gayet iyi geçti. Burada yarışma fırsatı bulduk. Birlik, beraberliğimizi artırmak adına beraber kaldık. Bunlar gayet güzel ve olumlu geçti. Başarılı olacağımıza inanıyorum" dedi.
"HEDEFİMİZ KENDİ SEYİRCİMİZ ÖNÜNDE KAZANMAK"
Bursa'dan milli takıma katılan Uludağ Üniversitesi yüksek lisans öğrencisi İnce Ece Öztürk (22) ise "2018'de Akdeniz Oyunları Şampiyonu oldum. Aynı zamanda dünya şampiyonuyum. Türkiye rekortmeniyim. 2018 yılı bizim için çok güzel geçti. İlklerle dolu bir yıl oldu. Başarı grafiğimiz devamlı yükselerek devam ediyor, özellikle kadın takımı için bunu söyleyebilirim. Mersin'de yapılacak olan Dünya Şampiyonası için de yine iddialıyız. Avrupa kıtası birincisi olarak katılıyoruz turnuvaya. Bu bizim için, kendi sahamızda olmak, kendi seyircimiz önünde olmak zaten bizim için bir avantaj. Aynı zamanda geçen yıldan gelen böyle bir avantajımızın olması bize umut veriyor, Mersin'de Dünya Kupası adına. Tabii burada Kemer'de yaptığımız kamp da bizim için çok verimli geçti. Burada birlik, beraberliğimizi sağlamamız bizim için çok iyi oldu. Bunun için bize fırsat veren Kemer Belediye Başkanına, Federasyon Başkanımıza, antrenörlerimize, burada çalışan herkese çok teşekkür ediyoruz. Mersin için, Dünya Kupası için umutluyuz. Umarım kupayı kendi seyircimiz önünde kazanacağız. Milli marşımızı okuyacağız birlikte" diye konuştu.
"ÇİN'DEKİ BAŞARIMIZI TEKRARLAMAK İSTİYORUZ"
Bocce, Bowling ve Dart Federasyonu, Bocce Asbaşkanı Faik Kapsız da, şöyle dedi:
"2-9 Kasım tarihlerinde Mersin'de yapılacak olan, ülkemizde yapılacak olan Dünya Şampiyonası için milli takımlarımız kadın ve erkek olmak üzere Antalya'nın Kemer ilçesinde kampa girdi. Hedefimiz ülkemizde yapılacak olan şampiyonada en üst seviyede ülkemizi temsil etmek ve altın madalyayla bu organizasyonu tamamlamak. Sporcularımızın kamp dönemi gayet verimli geçti. Antrenörlerimizle gayet uyumlu şekilde çalıştılar. İnşallah Çin'de elde etmiş olduğumuz başarıyı burada tekrarlamak istiyoruz. Dünyada da ismimizi tekrar duyurmak istiyoruz. Artık bir marka oldu Türkiye boccede ve ileri ülkeler arasında yer almakta. Dolayısıyla inşallah bu turnuvada da alnımızın akıyla, iyi bir derece elde ederek çocuklarımız şampiyonayı tamamlayacaklardır."
BAŞKAN TOPALOĞLU'NDAN BOCCE İÇİN SAHA SÖZÜ
Milli takım kampını ziyaret eden Kemer Belediye Başkanı DSP'li Necati Topaloğlu da "Bocce Milli Takımı'ndaki arkadaşlarımıza ilk önce 'Kemer'imize hoş geldiniz' diyoruz. Çünkü artık onların yeri Kemer oldu. Her yıl biz onları görüyoruz ve artık birbirimize göz aşinası olduk. Şimdi sporcularımız burada antrenmanlarını yapıyor ve 29 Kasım tarihleri arasında Mersin'de Dünya Şampiyonası olacak. Zaten bizim kadınlarımız dünya şampiyonu, erkelerimizde ise ikinci ve üçüncülükler var. Yani bu yıl hem kadınlarda hem de erkeklerde dünya şampiyonluğu bekliyoruz. Çünkü burada çok iyi çalıştılar ben de gördüm. Kendilerine başarılar dilerim. Yolları açık olsun. Zaten başarıyı yakalamışlar o başarıyı bırakmamak gerekiyor" dedi.
Başkan Necati Topaloğlu ilçeye kalıcı bir bocce sahası yapılması için de çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
İdmandan detaylar
Mehmet Can Yakın ile röportaj
İdmandan detaylar
İnce Ece Öztürk ile röportaj
İdmandan detay
Kadın Milli Takımı'ndan 'Hedefimiz şampiyonluk' sözü
İdmandan detaylar
Volo topları detay
Erkek Milli Takımı'ndan 'Hedefimiz şampiyonluk' sözü
Asbaşkan Faik Kapsız ile röportaj
Belediye Başkanı Necati Topaloğlu'ndan millilere ziyaret detay
Sporculardan detay
Başkan Necati Topaloğlu ile röportaj
İdmandan detaylar

ANTALYA

31 Ekim 2019 Perşembe

  • İMSAK 05:52
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