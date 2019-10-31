Antalya'da ihracat yüzde 16 arttı

Antalya'da ihracat 2019 yılı Eylül ayında, 2018 yılının aynı ayına göre yüzde 16,2 artarak 108,9 milyon dolar, ithalat yüzde 0,7 azalarak 63,5 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından Eylül ayı dış ticaret istatistikleri açıklandı. Konuya ilişkin açıklama yapan TÜİK Antalya Bölge Müdürü Abdi Öncel, "Türkiye İstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre, ülkemizde ihracat yüzde 0,3, ithalat yüzde 1 arttı. 2019 yılı Eylül ayında, 2018 yılının aynı ayına göre Antalya'da ihracat yüzde 16,2 artarak 108,9 milyon dolar, ithalat yüzde 0,7 azalarak 63,5 milyon dolar olarak gerçekleşti. Isparta'da ihracat 2018 yılının aynı ayına göre yüzde 3,1 azalarak 16,5 milyon dolar, ithalat yüzde 40,5 azalarak 2,9 milyon dolar olarak gerçekleşti. Burdur'da ise ihracat 2018 yılının aynı ayına göre yüzde 11,6 artarak 19,2 milyon dolar, ithalat yüzde 47,9 artarak 2,2 milyon dolar olarak gerçekleşti" ifadelerinde bulundu.

ANTALYA 31 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:52

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