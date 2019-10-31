Başkan Yücel'in acı günü

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in dedesi vefat etti.
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in dedesi Ali Tok vefat etti. Cenazesi bugün öğle namazına müteakip Kestel Mahallesi’ndeki evinden alınarak Hanönü Mezarlığı’na defnedilecek.
ANTALYA
31 Ekim 2019 Perşembe
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