Kırkgöz Döşemealtı Belediye Spor, Antalya Merkezspor’u ağırlayacak

Kırkgöz Döşemealtı Belediye Spor, ligin 7. Haftasında kendi saha ve seyircisi önünde geçen yıl her iki maçta mağlup edip şampiyon olduğu Antalya Merkezspor’u ağırlayacak.

Geçtiğimiz yılı namağlup şampiyon tamamlayan Kırkgöz Döşemealtı Belediye Spor, 1. Amatör Küme 7. haftada Antalya Merkezspor’u ağırlıyor. Siyah beyaz ekip, kendi saha ve seyircisi önündeki karşılaşma için hazırlıklarını sürdürüyor. Kırkgöz Döşemealtı Belediye Spor’da geçen haftaki karşılaşmada kırmızı kart gören Onur Çınar ile sakatlıkları devam eden Özgür Karagün, İbrahim Aldemir ve Ayhan Buzalan görev alamayacak. Sakatlıkları süren Mustafa Severler ile Can Uzunoğlu’nun durumu maç günü yapılacak değerlendirmelerden sonucu belli olacak.

Kırkgöz Döşemealtı Belediye Spor ligde oynadığı 6 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet ile 4. Sırada yer alıyor. Kırkgöz Döşemealtı Belediye Spor 16 gol atıp, kalesinde 7 gol gördü. Siyah beyazlı ekibin rakibi Antalya Merkezspor ise 15 puan ile ligde 2. Sırada yer alıyor.

Sakat ve cezalı oyuncuların kendisini düşündürdüğünü ifade eden Teknik Direktör Durmuş Küçüktom, “Sezon başından beri 8 oyuncumuz maçlarda yerini alamadı. Bu durum takımı zorluyor. Ancak yerlerine oynattığımız genç dinamik oyuncularımız var. Bu yıl da bir üst lige çıkmayı hedefliyoruz. Döşemealtılı hemşehrilerimizi takıma destek olmak için tribünlere davet ediyorum” dedi.

Kırkgöz Döşemealtı Belediye Spor Antalya Merkezspor karşılaşması3 Kasım 2019 Pazar günü Yeşilbayır Şehit Er Tevfik Cebeci Stadyumunda oynanacak.

ANTALYA 31 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:52

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İKİNDİ 15:43

AKŞAM 18:09

YATSI 19:25

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