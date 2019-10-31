Konyaaltı Belediye Caddesi’ne Büyükşehir’den sıcak asfalt

Antalya Büyükşehir Belediyesi, son dönemde araçların yoğun olarak kullandığı Konyaaltı Belediye Caddesi asfaltını yeniliyor. Çalışmalar üç etapta tamamlanacak.

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı’na bağlı Yapım İşleri Şube Müdürlüğü, Belediye Caddesi’nde çalışmalara başladı. Eski Mini City kavşağı olarak bilinen 600 sokaktan başlayarak, Arapsuyu Caddesi kesişimine (7. Cadde) kadar olan ilk etap çalışmalarında yolun kuzey şeridine sıcak asfalt döküldü. İkinci etapta Kuşkavağı yol kavşağına (6. Cadde) kadar olan bölüm asfaltlanacak.

Yolun güney şeridi ise ASAT’ın yağmur suyu drenaj çalışmasını tamamlamasının ardından üçüncü etapta tamamlanacak. 700 metrelik çalışmada toplam bin 600 ton sıcak asfalt kullanılacak. Çalışmalar sırasında araç trafiğinin aksamaması için caddenin güney aksı geliş gidiş olarak hizmet veriyor. Belediye Caddesi’ndeki asfalt çalışmalarının önümüzdeki hafta tamamlanması hedefleniyor.

ANTALYA 31 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:52

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